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В Лобне стартовала реконструкция Краснополянского шоссе в рамках строительства Северного обхода

18 апреля 2024, 15:54
Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

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Строители начали реконструкцию участка Краснополянского шоссе на примыкании к Рогачёвскому, на котором продолжается строительство транспортной развязки. Оно ведётся в рамках заключительного этапа Северного обхода Лобни, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«На участке Краснополянского шоссе на примыкании к Рогачёвскому шоссе выполняется устройство щебеночного основания. В конце мая планируется приступить к реконструкции участка Рогачёвского шоссе. Параллельно продолжаются строительство локальных очистных сооружений и устройство шумозащитных экранов», – рассказал зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.
Новая развязка должна обеспечить дополнительную связь западных и южных микрорайонов Лобни с Дмитровским шоссе, перераспределить транспортные потоки внутри города. Это разгрузит Краснополянское шоссе, улучшит выезд на Рогачёвское, а время выезда из Лобни сократится на 10 минут.



Дополнительно для улучшения транспортной ситуации внутри Лобни и вывода грузового транспорта из города будет построено продолжение Северного обхода – подъезд к улице Гагарина. Завершить основные работы по строительству развязки и подъезда планируется до конца текущего года.

Как напомнили в Минтрансе Подмосковья, работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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#безопасные и качественные автомобильные дороги
#строительство
Власти Югры планируют создать «отряд» из бездомных собак для участия в СВО
18 апреля 2024, 16:44

Фото: istockphoto/Valeriy Volkonskiy

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре готовы создать специальный «отряд» из бездомных собак для помощи российским военным в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в департаменте внутренней политики региона.
Обучением животных из приютов займётся специалист-кинолог Ольга Колмогорова из центра «Гром», передаёт сетевое издание Daily Storm. Ветеринарная служба Югры готова оказать помощь в подборе определённых пород собак, пригодных для обучения и дрессировки, содержащихся в приютах для животных, не имеющих владельцев.

Ольга Колмогорова ранее занималась отбором для разведения и воспитания немецких овчарок с тем, чтобы потом отправить их в специальные подразделения, участвующие в СВО. Но можно перевоспитывать и уличных собак, пояснила она. Кинолог уточнила, что будет обучать собак обнаружению взрывчатых веществ, наркотиков, подозрительных людей, преодолению препятствий. После прохождения обучения и подготовки собак планируется отправлять в зону спецоперации на Украину.

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В трёх округах Подмосковья за неделю ликвидировали более 2 тыс. дорожных ям
18 апреля 2024, 16:25

Фото: istockphoto/Valeriy Volkonskiy

Более двух тысяч ям на региональных и муниципальных дорогах ликвидировали за неделю на территории трёх подмосковных округов: Пушкинского, Мытищ и Долгопрудного, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В Пушкинском округе работе провели непосредственно в городе Пушкино: ямы ликвидировали на улице Зелёная Роща, на Пушкинском шоссе, а также на улице Энтузиастов в микрорайоне Заветы Ильича», — говорится в сообщении.
В Долгопрудном ремонтные работы провели на улицах Парковая и Комсомольская, на проспекте Пацаева и на Новом шоссе в микрорайоне Хлебниково. А в округе Мытищи ямы убрали на Пироговском шоссе, в деревне Лысково и посёлке Поведники.

В министерстве отметили, что ликвидацией ям на региональных дорогах занимались сотрудники Мосавтодора.

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#дороги
#минтранс мо
#мытищи
#пушкинский округ
#долгопрудный
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Подмосковных водителей призвали сократить поездки во время шторма
18 апреля 2024, 15:45

Фото: istockphoto/Valeriy Volkonskiy

На Центральную Россию надвигается девятибалльный шторм с ливнем и ветром с порывами до 25 метров в секунду, его принесёт южный циклон, который накроет и Московскую область, в таких погодных условиях желательно по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Водителей призывает минимизировать поездки на личном транспорте и быть аккуратными. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Не оставляйте автомобили и не стойте сами под деревьями и у шатких конструкций», — говорится в сообщении.
Пешеходов также призывают быть предельно внимательными и соблюдать все правила безопасности — переходить дорогу только по «зебре», не отвлекаться на телефон и не перекрывать себе обзор зонтом.

По оценке синоптиков, во время шторма может выпасть две трети месячной нормы осадков. Окончание ливня ожидается к середине ночи в субботу.

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#минтранс мо
#шторм
#московская область
#подмосковье
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Москвичей предупредили о сильном ветре в пятницу
Синоптик Шувалов спрогнозировал сильный ветре в Москве в пятницу
18 апреля 2024, 15:18

Фото: iStock/nicoletaionescu

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в пятницу в Москве возможны сильные порывы ветра, достигающие 15 м/с.
«В Москве будет дождь, который начнётся сегодня в середине дня, усилится к полуночи и закончится завтра в первой половине дня. Температура в течение пятничного дня может вырасти до 15°С, а циклон принесёт резкий ветер с порывами свыше 15 м/с», — прокомментировал в беседе с RT Шувалов.

Кроме этого, специалист предупредил о росте атмосферного давления.

А Лаборатория солнечной астрономии сообщила о том, что с четверга по воскресенье на Солнце максимально вероятны взрывные события, включая вспышки с максимальными баллами. Как передают argumenti.ru, сейчас наблюдается стремительное накопление вспышечной энергии в южном полушарии Солнца, на стороне, обращённой к Земле.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в пятницу Центральную Россию и Москву накроет девятибалльный шторм.

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#погода
#температура
#ветер
#солнце
#москва
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В музее-заповеднике «Горки Ленинские» проведут военно-патриотическую игру для школьников
18 апреля 2024, 15:03

Фото: пресс-служба «Юнармии»

Военно-патриотическую игру «Юнармия, вперед!», посвящённую Дню Победы, проведут на территории подмосковного музея-заповедника «Горки Ленинские» 25 апреля, участие в игре примут более тысячи российских и белорусских школьников, сообщает пресс-служба музея.
За победу будут сражаться 120 команд. Их ждёт несколько испытаний: смотр строя и песни, марш-бросок, сборка-разборка автомата Калашникова, имитационная стрельба и прочее.
«В ходе игры каждая команда пройдёт свои этапы. Ребята покажут отличную военную подготовку, собранность, дисциплинированность и любовь к Родине – качества, присущие настоящему патриоту», — сказал начальник штаба всероссийского движения «Юнармия» Евгений Лукошников.
На игре будет работать полевая кухня, а для того, чтобы поддержать участников морально, на мероприятие приглашают зрителей. Как отметил директор музе-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд, игра будет не только зрелищной, но и познавательной, ведь одним из заданий будет проверка знаний участников по истории.

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#юнармия
#горки ленинские
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#игра
#ленинский городской округ
#дети
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Иран выявил дислокацию ядерных объектов Израиля и готовить ударить «в любую минуту»
РИА: Иран готов атаковать ядерные объекты Израиля в случае нападения со стороны Тель-Авива
18 апреля 2024, 15:01

Фото: iStock/Rainer Puster

Иран пригрозил Израилю атакой на ядерные объекты, пишет РИА Новости.
Соответствующее заявление выпустил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Как говорится в документе, Иран выявил дислокацию всех ядерных объектов Израиля и готов в любую минуту нанести по ним удар в случае агрессии Тель-Авива.

Добавляется, что что в случае нападения Тегеран мгновенно ответит зеркальным ударом по Израилю.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля определилась, каким способом ответит на недавнюю атаку Ирана. Но, по данным источника, сроки ответного удара пока не определены. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#израиль
#иран
#ядерное оружие
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Стало известно, на сколько россияне стали больше заботиться о здоровье
Исследование: Каждый второй периодически посещает врача для сдачи анализов
18 апреля 2024, 14:46

Фото: iStock/nensuria

Онлайн-исследования medtech-сервиса Budu показало, что россияне стали больше заботится о своём здоровье.
Так, каждый второй респондент отметил, что периодически посещает врачей для сдачи анализов, каждый пятый пользуется умными гаджетами для мониторинга, а 18% регулярно проходят медицинские чек-апы.

Как передаёт «Вечерняя Москва», тенденция к повышению интереса населения к своему состоянию возросла после пандемии.

До этого опрос Rambler&Co продемонстрировал, что подавляющее большинство россиян (78%) помогают детям делать уроки. При этом, 28% из них делают школьные задания совместно с учеником регулярно, а 37% — лишь изредка. Как передаёт RT, в исследовании приняли участие более 18 тыс. интернет-пользователей.

Ранее исследовании Русской Школы Управления показало, что 45% работающих россиян находится в состоянии психологического выгорания.

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#опрос
#жители
#здравоохранение
#образование
#здоровье
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Подмосковных предпринимателей научат справляться со стрессом
18 апреля 2024, 14:45

Фото: iStock/insta_photos

Бесплатный вебинар на тему «Психология предпринимателя: как управлять стрессом и принимать сложные решения» проведут для бизнесменов Московской области во вторник, 23 апреля, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Участникам вебинара расскажут, как управлять страхом, какие существуют стратегии принятия сложных решений, а также какие практические инструменты для этого есть, включая техники принятия решений и психологические методы», — говорится в сообщении.
Спикером на вебинаре будет коуч-трекер, наставник предпринимателей Светлана Пузан. Для того, чтобы стать участником вебинара, нужно пройти онлайн-регистрацию. Ссылка на вебинар придёт на электронную почту.

Регистрация открыта до шести часов вечера 22 апреля, сам вебинар начнётся на следующий день в 14:00.

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#московская область
#подмосковье
#мининвест мо
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В Коломне после прохождения паводка возобновили движение по Голутвинскому мосту
18 апреля 2024, 14:45

Фото: телеграм-канал Александра Гречищева

В Коломне с полудня четверга возобновили движение по Голутвинскому наплавному пешеходному мосту. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Его эксплуатация была ограничена из-за высокого уровня воды в реке.
«Сегодня в муниципалитете остаются закрытыми для движения Митяевский и Бобреневский мосты. Дополнительно контролируют развитие обстановки специалисты Центра по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций округа», – говорится в сообщении.
Ранее для движения пешеходов и автотранспорта открыли мост через Москву-реку в селе Черкизово городского округа Коломна. Он также был перекрыт из-за половодья.

В течение дня специалисты проверят работу Митяевского и Бобреневского мостов, которые из-за подъёма воды в реках также пришлось развести и закрыть для движения.

Переправа через Оку в городе Озёры продолжает работать штатно. Понтонное сооружение открыли для автотранспорта 15 апреля.

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#подмосковье
#московская область
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