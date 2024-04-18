В Лобне стартовала реконструкция Краснополянского шоссе в рамках строительства Северного обхода

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Строители начали реконструкцию участка Краснополянского шоссе на примыкании к Рогачёвскому, на котором продолжается строительство транспортной развязки. Оно ведётся в рамках заключительного этапа Северного обхода Лобни, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«На участке Краснополянского шоссе на примыкании к Рогачёвскому шоссе выполняется устройство щебеночного основания. В конце мая планируется приступить к реконструкции участка Рогачёвского шоссе. Параллельно продолжаются строительство локальных очистных сооружений и устройство шумозащитных экранов», – рассказал зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.Новая развязка должна обеспечить дополнительную связь западных и южных микрорайонов Лобни с Дмитровским шоссе, перераспределить транспортные потоки внутри города. Это разгрузит Краснополянское шоссе, улучшит выезд на Рогачёвское, а время выезда из Лобни сократится на 10 минут.
Дополнительно для улучшения транспортной ситуации внутри Лобни и вывода грузового транспорта из города будет построено продолжение Северного обхода – подъезд к улице Гагарина. Завершить основные работы по строительству развязки и подъезда планируется до конца текущего года.
Как напомнили в Минтрансе Подмосковья, работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
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Лора Луганская