Дорожники сообщили о ходе строительства кольцевой развязки на Пятницком шоссе в Химках

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Строительство кольцевой развязки ведётся на Пятницком шоссе в городском округе Химки в рамках создания выезда из деревни Юрлово, о ходе работ сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В настоящее время на 60% выполнено устройство насыпи земляного полотна развязки. Кроме того, идёт строительство локальных очистных сооружений и ливневой канализации в районе примыкания к кольцевой развязке», — говорится в сообщении.Согласно проекту, выезд из деревни Юрлово соединит Пятницкое шоссе с его будущим дублёром. Протяжённость новой автодороги шириной в четыре полосы составит полтора километра. Кроме того, будет реконструирован 700-метровый участок Пятницкого шоссе.
Открыть проезд по основному ходу дороги планируется до конца текущего года.
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