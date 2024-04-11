Обновление Пироговского шоссе закончится в 2025 году

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Реконструкцию Пироговского шоссе в Мытищах завершат в III квартале 2025 года. Сейчас она выполнена более чем на треть, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
Сотрудники ведомства проверили ход работ на участке автодороги «Виноградово – Болтино – Тарасовка» протяжённостью более 2 км.
Дорожное полотно расширят до четырёх полос, вдоль трассы установят шесть автобусных остановок и шумозащитные экраны. Предусмотрено обустройство тротуара вдоль всего участка - он будет освещён, как и проезжая часть.
До Олимпийского проспекта проложат велодорожку, а в сторону Мытищинской хорды пройдёт велопешеходная зона.
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«Масштабные работы по расширению дороги начали в октябре 2022 года. Сегодня инспекторы фиксируют 35% строительной готовности объекта. Рабочие переустраивают газопровод, инженерные коммуникации, возводят путепровод через железнодорожные пути», – рассказали в ведомстве.
Дорожное полотно расширят до четырёх полос, вдоль трассы установят шесть автобусных остановок и шумозащитные экраны. Предусмотрено обустройство тротуара вдоль всего участка - он будет освещён, как и проезжая часть.
До Олимпийского проспекта проложат велодорожку, а в сторону Мытищинской хорды пройдёт велопешеходная зона.
Читайте также:
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Лора Луганская