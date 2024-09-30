В Лотошине благоустроили набережную Красного Ручья

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
В городском округе Лотошино закончились основные работы по благоустройству набережной левого берега водоёма Красный Ручей. Об этом объявили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Суммарная площадь покрытия из плитки составила без малого 5 тыс. к. м. Дополнительно было уложено 645 «квадратов» гранитного отсева и 152 кв. м. резинового покрытия. Для озеленения территории были созданы цветники общей площадью 254 кв. м.», – отметили в ведомстве.Там добавили, что на набережной установили наружное освещение, включающее 116 светильников и 106 опор. Для безопасности и комфорта посетителей установлены камер системы видеонаблюдения.
Кроме того, на набережной разместили 55 единиц садово-паркового оборудования, 24 урны и 21 скамейка. Спортивная инфраструктура включает четыре спортивного оборудования, а детская зона обогащена 16 единицами детского оборудования.
Как сказали Министерстве, работы проходили по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
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