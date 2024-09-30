В парках Московской области пройдёт общеобластное мероприятие «Парки. Осень. Заряжай!»

Всемирный день туризма отмечается 27 сентября. Согласно информации от Министерства культуры и туризма Московской области, муниципалитеты региона разработали обширную программу мероприятий, посвящённых этому празднику.

Жителей и гостей Павловского Посада приглашают на экскурсии по главным достопримечательностям города и встречу с куратором выставки костюмов допетровской эпохи Натальей Бахромкиной.





Для жителей Зарайска проведут пешеходную экскурсию по исторической части города, а в водонапорной башне пройдут две фотовыставки.





В Кашире организуют экскурсию по городу «По улице Московской», а на набережной Оки посетителей ждут ярмарка, мастер-классы и квесты. Там будут работать туристско-информационный центр «Свидание с Каширой» и турклуб «Горизонт».





Одинцовский городской округ отметит День туризма экскурсиями, посвящёнными истории и наследию края.





В Звенигороде для представителей туристической индустрии пройдёт тренинг по менеджменту в гостиничном бизнесе.





Во Фрязино состоится XII туристско-экологический слёт.





Экскурсии по местным достопримечательностям также пройдут в Дмитрове, Наро-Фоминске, Подольске и Чехове.





Информация о мероприятиях может быть неполной, поэтому рекомендуется уточнять её в социальных сетях и на информационных ресурсах администраций городских округов.





Все события организованы администрациями городских округов Московской области при поддержке Министерства культуры и туризма региона.



