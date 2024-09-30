В парках Московской области пройдёт общеобластное мероприятие «Парки. Осень. Заряжай!»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
5 октября в более чем 50 парках Подмосковья пройдёт мероприятие «Парки. Осень. Заряжай!», приуроченное ко Дню урожая. По информации Министерства культуры и туризма региона, посетителей ожидают разнообразные активности: спортивные соревнования, творческие мастер-классы, лекции от приглашённых экспертов, ярмарки фермерских продуктов и музыкальные концерты.
Парк «Ривьера» в Можайске организовал выставку фотографий Сергея Прокудина-Горского и мастер-классы по живописи и ниткографии. На мероприятии планируется подвести итоги проекта «Общественный огород» и провести массовый забег в дождевиках.
В парке «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском районе гости смогут узнать о последних тенденциях в мире моды от стилиста Ольги Богач, а также изготовить осенний сувенир на мастер-классах «Тыква из ткани» и «Мухомор из фетра». Кроме того, посетителей парка ждут горячий чай и баранки.
В парке «Дубки» городского округа Чехов пройдёт квест и фотовыставка «История образования в Древней Руси и современной России», а завершится мероприятие осенней дискотекой.
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