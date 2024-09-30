В подмосковных парках за неделю побывали более 1,6 млн человек

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Свыше 1,6 млн посетителей приняли парки Московской области за прошлую неделю — с 23 по 29 сентября, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.
«На территории Московской области расположено 194 парка культуры и отдыха. На прошедшей неделе они оказались одной из главных точек притяжения у жителей и гостей Подмосковья», — отметил зампред правительства региона — министр благоустройства области Михаил Хайкин.Самым посещаемым парком Подмосковья на минувшей неделе стал балашихинский парк «Пехорка», где побывали 63,7 тыс. человек. Второе место в недельном рейтинге посещаемости занял парк Толстого в Химках с 48,4 тыс. посетителей. На третьем месте оказался Центральный парк в Пушкинском округе: его посетили 41,3 тыс. человек. На четвёртом месте парк Мира в Мытищах с 40,2 тыс. посетителей. А замыкает топ-5 рейтинга Фабричный парк в Истре: там побывали в 33,1 тыс. человек.
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Лев Каштанов