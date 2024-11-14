В Лотошине проведут реконструкцию котельной №7

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Котельную №7, расположенную в посёлке Новолотошино городского округа Лотошино, планируется реконструировать, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и провести реконструкцию котельной, расположенной по адресу: посёлок Новолотошино, дом №35. Установленная производительность котельной: 5,2 МВт», — говорится в сообщении.Завершение реконструкции запланировано на 2026 год.
Начальная цена лота составляет 106 миллионов 530 тысяч 30 рублей, заявки принимаются до 2 декабря.
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Лев Каштанов