В Луховицах обнаружены больные щенята, которым ищут жилье

Фото: Татьяна Чебрякова
Больных щенят, фото которых не размещают в социальных сетях, хотят пристроить в Луховицах, об этом сообщает Regions.ru.
Неравнодушная жительница Подмосковья обнаружила щенят на заброшенном участке рядом со своей дачей в СНТ «Машиностроитель». Изможденная собака выкармливает еще троих щенков.
Она также добавила, что щенята еще не понимают страха и подходят к людям.
В настоящее время волонтеры пытаются найти неравнодушных людей, которые не испугаются внешнего вида собак и заберут их к себе. Отмечается, что дачнице удалось показать щенят ветеринару. По словам врача, собак поразил подкожный клещ и они страдают тяжелой формой авитаминоза. Им необходимо длительное двухмесячное лечение и хорошее питание. При этом ветеринар заверил, что для людей болезнь собак угрозы не несет.
Женщина разместила объявление в социальной сети, где пытается пристроить оказавшихся в беде животных.
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«Мать совершенно дикая и боится не то что людей, а даже машин. Мы только подъехали вчера и собака тут же бежать в кусты. Ее не то, что сфотографировать, а даже накормить невозможно», — сообщила женщина.
Она также добавила, что щенята еще не понимают страха и подходят к людям.
В настоящее время волонтеры пытаются найти неравнодушных людей, которые не испугаются внешнего вида собак и заберут их к себе. Отмечается, что дачнице удалось показать щенят ветеринару. По словам врача, собак поразил подкожный клещ и они страдают тяжелой формой авитаминоза. Им необходимо длительное двухмесячное лечение и хорошее питание. При этом ветеринар заверил, что для людей болезнь собак угрозы не несет.
Женщина разместила объявление в социальной сети, где пытается пристроить оказавшихся в беде животных.
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Анастасия Хохлова