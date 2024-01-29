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В люберецком ЖК «Егорово Парк» начинается строительство домов на 165 квартир

29 января 2024, 09:35
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Третья очередь строительства стартует в жилом комплексе «Егорово Парк» на территории городского округа Люберцы, в неё входит возведение жилых домов разной этажности. Разрешение на строительство выдало Минжилполитики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

«Будут построены четырёх-, шести-, и восьмиэтажные дома — всего на 165 квартир. Жилая площадь составит 7,5 тыс. квадратных метров. В некоторых квартирах будут дополнительные санузлы, балконы, гардеробные и постирочные. Площадь квартир составит от 23 до 89 квадратных метров. Жильё передадут владельцам с готовой отделкой», — отмечается в сообщении.
На первых этажах зданий предусмотрено размещение коммерческих объектов — магазинов, кафе, ресторанов, салонов красоты и пр. Кроме того, в подъездах будут оборудованы закрытые колясочные.

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#строительство
#недвижимость
#люберцы
#дома
#минжилполитики мо
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Подмосковный главк МЧС сообщил о 128-ми погибших от исправностей печного оборудования
29 января 2024, 10:15

Фото: Istockphoto / terex

В этом году в стране в результате пожаров, возникших от неправильной эксплуатации печей, погибли 128 человек, в том числе пять детей. Такую статистику привели в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
Как сказали в ведомстве, с начала года в России уже произошло более 2,7 тыс пожаров из-за неисправности печного оборудования.
«Ремонт печей можно доверять только профессионалам. Также рекомендуется регулярно очищать печи и дымоходы от сажи. Нельзя сушить на печи одежду. Прекращать топить печь можно как минимум за два часа до сна», – напомнили в чрезвычайном ведомстве.
Спасатели также напомнили, что в случае происшествий с печным оборудованием нужно сразу звонить по номерам телефонов 101 и 112.

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#подмосковье
#московская область
#мчс
#пожары
#безопасность
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В Китае впервые удалось клонировать тибетских коров
29 января 2024, 09:51

Фото: istockphoto/RyanKing999

Китайские ученые клонировали два вида тибетских коров, которые находятся под угрозой исчезновения.
Об этом пишет издание China Daily. Учёные выбрали для клонирования породы чжанму и апейцзяза, которые были обнаружены на Тибете. В январе удалось вывести по четыре теленка-самца от каждой породы, сказано в сообщении.

Учёные объявили о том, что удалось первое успешное клонирование тибетского крупного рогатого скота.

Ранее в Китае путём клонирования получили коня по кличке Чжуан Чжуану. Как передаёт РИА Новости, скакуну сейчас семь месяцев, и возможно, он примет участие в Олимпиаде 2028 года. К тому времени он будет подходить по возрасту для вступлений. Клон был создан из клеток спортивного жеребца Урсуса, завоевавшего в разные годы множество наград. В занимавшейся клонированием компании уверяют, что характеристики клона те же, что у оригинала. Однако ему всё равно необходимы тренировки.

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#китай
#лаборатория
#ученые
#новости
#наука
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На дорогах Подмосковья утром 29 января зафиксировано более 725 тыс машин
29 января 2024, 09:48

Фото: iStock/Nataliya Rodina

Более 725 тысяч автомобилей выехали на дороги Московской области утром в понедельник, 29 января, средняя загруженность улиц оценивается в четыре балла, однако на 16 основных трассах в сторону Москвы движение затруднено, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Проезд в сторону столицы затруднён на таких шоссе, как Щёлковское, Варшавское, Каширское, Можайское, Калужское, Пятницкое, Носовихинское и Ленинградское, а также на федеральных трассах М-9 «Балтия», А-105, М-8 «Холмогоры», М-1 «Беларусь», М-7 «Волга», М-2 «Крым», М-4 «Урал» и М-4 «Дон», — уточняется в сообщении.
Водителям напомнили, что для безопасного проезда следует сохранять за рулём максимальную концентрацию, не совершать резких манёвров и соблюдать дистанцию.

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#дороги
#трафик движения
#подмосковье
#московская область
#минтранс мо
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В Челябинске учительница поставила 9-летнего школьника на колени перед классом
29 января 2024, 09:08

Фото: istockphoto/shironosov

Мать школьника сообщила, что её 9-летний ребенок подвергается унижению со стороны педагога.
74.ru, ссылаясь на слова женщины, пишет, что 9-летнего школьника учитель физкультуры поставила на колени, заставляя извиняться перед одноклассницей, с которой у мальчика был конфликт. Школьник «постоял за себя» перед девочкой.

На следующий день родители мальчика пришли в школу, и учительница призналась в случившемся.

По словам матери мальчика, многие родители недовольны сложившей ситуацией и уже жаловались на действия учителя. Но администрация школы не принимала никаких мер. Администрация города сообщила, что в школе провели проверку. Информация об избиениях и унижениях не нашла подтверждения. С учителем «была проведена работа».

По словам матери ребёнка, после разбирательства ситуация никак не изменилась.

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#дети
#школа
#родители
#общество
#учителя
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Глава МО Украины Умеров: Проверки военкоматов выявили множество нарушений
29 января 2024, 05:46

Фото: iStock/Iryna_Imago

Внезапные проверки военкоматов на Украине выявили множество нарушений, сообщил в соцсетях министр обороны киевского режима Рустем Умеров. Глава военного ведомства добавил, что работа над их исправлением уже начата.
В 2023 году на Украине было возбуждено 220 уголовных дел в связи с коррупцией в сфере воинского учёта, сообщил ранее генпрокурор Украины Андрей Костин.

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам киевского режима Родион Мирошник рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский четыре раза уклонялся от военного призыва, игнорируя повестки из военкомата. По данным оборонного ведомства Украины, Зеленский призывался явиться в военкомат два раза в 2014 году и два раза в 2015 году. При этом ни разу не явился и службу в ВСУ не проходил, хотя состоит на учёте с 2008 года в качестве солдата ВСУ.

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#военком
#украина
#проверки
#министр
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Пилоты разбившегося в Афганистане Falcon 10 подделали свои полётные документы
«Известия»: Росавиация аннулировала разрешения на полёты у пилотов Falcon 10
29 января 2024, 04:27

Фото: iStock/SOMATUSCANI

Росавиация аннулировала пилотские свидетельства Дмитрия Белякова и Аркадия Грачева, управлявших разбившимся в горах Афганистана бизнес-джета Falcon 10, сообщают «Известия». Приказ об этом подписал начальник Северо-Западного межрегионального территориального управления ведомства.
Издание узнало, что фейковыми оказались все документы о пройденной подготовке на Falcon 10, которые Беляков и Грачёв предоставили в сентябре 2023 года. В них указано, что летчики якобы переобучились на этот тип бизнес-джета в США, в авиационном учебном центре Flight Safety International.

На самом же деле ни Дмитрий Беляков, ни Аркадий Грачёв не проходили никакой подобной подготовки, что позднее подтвердили и в самой американской компании.

Более того, как пишут «Известия», у Росавиации возникли вопросы и к техническому состоянию разбившегося Falcon 10. При проверке документации на самолет выяснилось, что на нем не было выполнено свыше 15 обязательных работ по техобслуживанию.

Самолёт Falcon 10, разбившийся в Афганистане, принадлежал компании без лицензии на авиаперевозки, cообщила ранее следователь по особо важным делам Западного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета РФ Мария Трубникова. Чтобы производить полёты, самолётом пользовалась компания «Джет аэро», уже принадлежащая пилотам Аркадию Грачёву и Дмитрию Белякову.

Правоохранительные органы возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по которому до 10 лет тюрьмы может получить не только Аркадий Грачёв, но и его супруга Екатерине Агаповой – владелица компании «Атлетик групп», на балансе которой находился самолёт.

Напомним, 21 декабря частный самолёт Falcon 10 потерпел крушение на северо-востоке Афганистана. Бизнес-джет выполнял экстренный медицинский рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия). Самолет перевозил тяжелобольную Анну Евсюкову и ее супруга. Их сопровождали двое врачей.

Почти сразу после вылета самолёт перестал выходить на связь. Позже стало известно, что борт разбился в афганских горах из-за отказа двух двигателей. Выжить удалось только врачам и пилотам. По факту авиакатастрофы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

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#документы
#лётчики
#афганистан
#крушение
#росавиация
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МВД: Украинского журналиста Гордона* повторно объявили в розыск в России
29 января 2024, 00:34

МВД России повторно объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона* (признан в России экстремистом и террористом, а также является физическим лицом—иноагентом) в связи с возбуждением нового уголовного дела. Его данные обновлены в базе розыска МВД России с пометкой «переобъявлен», сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Впервые МВД объявило в розыск Гордона* в июле 2022 года, без указания уголовной статьи. Это произошло после того, как глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после призывов журналиста к насилию в отношении российских военнослужащих.

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело против Гордона по нескольким статьям, обвинив его в публичных призывах к развязыванию агрессивной войны, действиях, направленных «на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности», а также публичного распространения заведомо ложной информации о действиях российской армии.

26 января МВД объявило в розыск писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили), также внесённого в реестр иностранных агентов. Писатель множество раз выступал с критикой решения российских властей о начале специальной военной операции на Украине.

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#мвд
#розыск
#украина
#журналисты
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The Guardian: В Японии растёт популярность «серебряного порно» с пожилыми актёрами
29 января 2024, 00:05

Фото: iStock/TAGSTOCK1

В Японии набирает популярность порно с участием пожилых и зрелых людей, пишет британское издание The Guardian. Некоторые порноактеры имеют более 60 лет опыта в индустрии.
Фильмы для взрослых с пожилыми актёрами получили название «серебряное порно». Растущий разрыв между количеством пожилых и молодежи в Японии порождает большую базу поклонников подобного жанра.

Согласно данным японских властей, в стране живут 36,2 млн человек старше 65 лет, что составляет рекордные 29,1% от общей численности населения. При этом и сами пожилые потребители продолжают покупать большое количество фильмов с «серебряным порно» на DVD.

«Все получают удовольствие от секса, но пожилые люди стесняются об этом говорить. Существует поверье, что по достижении определенного возраста женщины теряют интерес к сексу, но это не так», — говорит 65-летняя японская порноактрисаЭми Тода, снявшаяся уже в нескольких десятках фильмов для взрослых.

Она объяснила, что рынок «серебряного порно» пользуется спросом не только по причине старения потребителей, но и из‑за того, что это одна из немногих сфер, где пожилые люди оказываются в центре внимания.

В 2020 году правительство Японии обратило внимание на заявления женщин о принуждении к съемкам в порнофильмах. После этого власти Страны восходящего солнца приняли закон, позволяющий порноактрисам расторгать свои контракты без уплаты штрафа.

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#япония
#пожилые люди
#секс
#кино
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Роскомнадзор заблокировал трек с обращением Беркович к суду на «Яндекс Музыке»
28 января 2024, 21:52

Фото: iStock/Zolnierek

Роскомнадзор заблокировал трек с текстом обращения режиссёра Евгении Беркович к суду, который был доступен на платформе «Яндекс Музыка». Об этом сообщило екатеринбургское издание «It's My City».
Отмечается, что композицию на музыку Влади записали актриса Чулпан Хаматова, журналистка Катерина Гордеева, поэт Наум Блик и музыканты Влади, Лигалайз, Krec. В основе трека лежит стихотворный текст выступления Беркович в суде 9 января 2024 года.

При этом на других платформах, включая «VK Музыку», композицию по-прежнему можно прослушать.

9 января Беркович в обращении к суду заявила, что не намерена скрываться от следствия и добавила, что воспитывает двоих больных детей. Но, несмотря на это, Замоскворецкий суд Москвы принял решение продлить арест до 10 марта.

Напомним, что Евгения Беркович была задержана вместе с драматургом Светланой Петрийчук в мае прошлого года. В их отношении было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма в спектакле «Финист Ясный Сокол». По сюжету русские героини знакомились с представителями радикального режима и уезжали с ними в Сирию.

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#роскомнадзор
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#яндекс
#песня
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