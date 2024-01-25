Строительство Мытищинской хорды будет завершено в конце 2024 года

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«Мытищинская хорда – это концессионная дорога, которую мы откроем в конце года. 16 километров будут связывать Ярославское и Дмитровское шоссе. По сути, она станет дублером очень загруженного Осташковского шоссе. Знаю, что жители его очень ждут. Понимаем, насколько важно сдать дорогу в срок, поэтому держим все на контроле», — поделился Андрей Воробьёв.
Стоит отметить, что в настоящий момент на объектах работают порядка 150 единиц техники и 750 человек. Кроме этого, весной планируется увеличение рабочих до 1200 человек.
«Еще один важный проект - это реконструкция Пироговского шоссе. <…> Мы делаем большую реконструкцию на ключевом участке - от Мытищинской хорды до центра города. Тут будет 4 полосы. <…>Наша задача – открыть ее в ноябре-декабре. Таким образом, мы получим заметное улучшение движения в очень густонаселенном и развивающемся городском округе Мытищи. Очень надеюсь, что строители нас не подведут» — добавил губернатор.
На данный момент реконструкцию Пироговского шоссе выполнили на 25%.
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