В Магадане спасатели обезвредили агрессивного кота, нападавшего на хозяев
В Магадане спасатели обезвредили домашнего кота, нападавшего на хозяев. Об этом утром 19 мая сообщили в канале «МЧС Магаданской области» на платформе MAX.
Согласно материалу, инцидент произошёл вчера на улице Лукса. Пушистик внезапно стал проявлять агрессию и начал нападать на семью. Хозяева не смогли справиться самостоятельно и решили позвонить в Службу спасения.
На вызов оперативно прибыли специалисты поисково-спасательного отряда МЧС. Они использовали специальные приспособления, чтобы осторожно обезвредить животное, не причинив ему вреда, и поместили кота в переноску. В ведомстве напомнили, что при явной агрессии домашнего питомца лучше не рисковать — следует связаться с профессионалами по номеру 112.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга обнаружили тело молодого мужчины. Очевидцев смутило, что человек лежал на улице в одном только нижнем белье и не двигался, поэтому они забили тревогу.
