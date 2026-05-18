На 65-м году жизни умер актёр Том Кэйн, озвучивавший Йоду в «Звёздных войнах»

18 мая 2026, 21:46

Фото: Istock/Diy13

На 65-м году жизни умер американский актёр Том Кэйн, который подарил голос магистру Йоде из «Звёздных войн». Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на представителя знаменитости Зака Макгинниса.





Том Кэйн озвучил нескольких персонажей в ряде фильмов франшизы «Звёздные войны». Кроме того, актёр подарил голос героям ещё около сотни кинокартин. Голос Кэйна звучал на аттракционах в Диснейленде во Франции, Японии и США.

«Том умер в понедельник... в больнице в Канзас-Сити в окружении семьи», — заявил Макгиннис.