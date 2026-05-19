«Обещал iPhone»: Знакомый из соцсетей заманил женщину в свой город подарком и изнасиловал
Женщина приехала в индийский город Агартала за новым iPhone, поверив словам мужчины из соцсетей, и стала жертвой изнасилования. «Друг» оказался жестоким обманщиком, сообщает The Times of India.
Злоумышленник — владелец двух магазинов мобильных телефонов. Полиция выяснила, что у него есть жена и дети. Более того, он хорошо известен в своем районе, поскольку ведет личный блог и обладает некоторым влиянием.
Обвиняемый познакомился с женщиной из соседнего города в соцсетях и через несколько месяцев общения предложил встретиться, пообещав подарить дорогой смартфон. Пострадавшая и так собиралась в Агарталу по делам, поэтому согласилась.
Прибыв на поезде, она встретила онлайн-знакомого у вокзала. Мужчина отвёз её в ближайший отель, где избил, изнасиловал, а затем отобрал телефон и скрылся. Когда женщина пришла в себя, то обратилась в полицию, и насильника арестовали. Он пытался угрожать правоохранителям, но безуспешно. Расследование дела в настоящий момент продолжается.
