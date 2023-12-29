В Истре построили новую котельную взамен запущенной в 1960 году

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
В посёлке Первомайский городского округа Истра построили новую газовую котельную. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Объект теплоснабжения позволил обеспечить качественными коммунальными услугами 22 многоквартирных дома, школу, детский сад и объекты социальной сферы. Всего горячее водоснабжение и теплоснабжение получат 2,5 тыс человек», – говорится в сообщении.Старая котельная была построена в 1960 году, износ оборудования составлял 100%. Благодаря строительству нового объекта удалось переключить потребителей посёлка Первомайский от котельной АО «Ново-Иерусалимский кирпичный завод».
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Лора Луганская