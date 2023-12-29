В Химках открыли дошкольное отделение Кутузовской школы на 190 мест

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
В деревне Рузино городского округа Химки открыли современный детский сад. Дошкольное учреждение смогут посещать 190 юных горожан, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Этот детсад – дошкольное отделение Кутузовской школы. Все дети, которые стояли в очереди жилого комплекса «Зеленоград», с января пойдут в садик. Сейчас проходит подбор персонала», – рассказал начальник Управления по образованию городского округа Химки Юрий Кандалов.В трёхэтажном здании обустроили два актовых зала, пищевой блок, игровые и учебные зоны, помещения для занятий физкультурой. На игровой площадке установили фигуры персонажей из мультфильма «Смешарики». Здание оснастили камерами видеонаблюдения системы «Безопасный регион».
«Сад построен по последнему слову техники. Каждая группа укомплектована игрушками, которые положены детям по возрасту. С детьми будут работать квалифицированные педагоги и специалисты», – отметила замдиректора по дошкольному отделению Кутузовской СОШ Ольга Рытова.На церемонии открытия детям вручили подарки к наступающему Новому году. Первые две группы начнут работу после новогодних праздников - 9 января.
Строительство провели в рамках государственной программы по развитию территорий и социальной инфраструктуры.
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