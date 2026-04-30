В Mash Paradox рассказали, как живут оленеводы в тундре
Автор проекта Mash Paradox Антон Старков отправился в путешествие на Крайний Север, чтобы показать, как живут коренные малочисленные народы России.
В четырех часах езды на снегоходе от села Аксарка за Полярным кругом живет семья оленеводов Вэненго. За 28 лет брака у Ивана и Ульяны появилось 13 детей и уже подрастают 11 внуков. Часть семьи живет вместе в чуме стоимостью порядка одного миллиона рублей. На территории есть электрогенератор, там можно поставить ванну с растопленным снегом, посмотреть телевизор и воспользоваться стиральной машиной, а вот интернета там нет.
«Олени для кочевого образа жизни — это самое главное. Первых оленей дарят детям еще при рождении, и дальше их природный "капитал" растет, чтобы к совершеннолетию у ребенка был свой достаток», — пояснила Ульяна.
Так, капитал семьи, живущей в хижине из шкур и палок, может доходить до 45 миллионов рублей в зависимости от количества голов в стаде. При этом семья живет в чуме только во время работы. Для отдыха и встреч с родными Вэненго недавно купили трехэтажный дом в поселке.
Новый репортаж Mash Paradox «Миллион — это не так много», посвященный жизни оленеводов, вышел при поддержке Института развития интернета.