В Mash Paradox рассказали, как живут оленеводы в тундре

30 апреля 2026, 17:14

Автор проекта Mash Paradox Антон Старков отправился в путешествие на Крайний Север, чтобы показать, как живут коренные малочисленные народы России.





В четырех часах езды на снегоходе от села Аксарка за Полярным кругом живет семья оленеводов Вэненго. За 28 лет брака у Ивана и Ульяны появилось 13 детей и уже подрастают 11 внуков. Часть семьи живет вместе в чуме стоимостью порядка одного миллиона рублей. На территории есть электрогенератор, там можно поставить ванну с растопленным снегом, посмотреть телевизор и воспользоваться стиральной машиной, а вот интернета там нет.





«Олени для кочевого образа жизни — это самое главное. Первых оленей дарят детям еще при рождении, и дальше их природный "капитал" растет, чтобы к совершеннолетию у ребенка был свой достаток», — пояснила Ульяна.