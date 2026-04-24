В преддверии Дня Победы стартует проект «История семьи — история страны»

24 апреля 2026, 12:09

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в России будет запущен проект под названием «История семьи — история страны».





Цель проекта — сохранить память о героях, сражавшихся за Родину, укрепить связь между поколениями, популяризировать традиционные семейные ценности и сформировать у людей чувство личной причастности к истории своей семьи и страны. Россияне вспоминают дедов и прадедов, которые сражались за Родину в годы Великой Отечественной войны, а также наших современников, защищающих РФ в зоне СВО.





«История семьи — история страны» — это возможность через личные судьбы, семейную память и живую сопричастность ещё раз напомнить о том, что подвиг защитников Отечества навсегда остаётся частью общего национального наследия», — отметила руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

«Каждый из нас — хранитель самой важной истории. Истории своей семьи. Размещая на своём рабочем месте табличку с именем Героя, мы делаем шаг к тому, чтобы память стала частью нашей повседневности. Пока мы помним своих героев, пока рассказываем о них другим — жива связь настоящего с прошлым. Этот проект позволяет сделать историю семьи частью истории целой страны. Деятельность Волонтёров Победы не ограничивается памятными датами. Мы сохраняем историческую память ежедневно совершая добрые дела, организуя акции и поддерживая проекты, направленные на укрепление связи поколений. Уверен, что наша совместная инициатива с Комитетом семей воинов Отечества найдет отклик среди жителей России», — добавил и.о. исполнительного директора ВОД «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» Артемий Киселев.