В преддверии Дня Победы стартует проект «История семьи — история страны»
В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в России будет запущен проект под названием «История семьи — история страны».
Цель проекта — сохранить память о героях, сражавшихся за Родину, укрепить связь между поколениями, популяризировать традиционные семейные ценности и сформировать у людей чувство личной причастности к истории своей семьи и страны. Россияне вспоминают дедов и прадедов, которые сражались за Родину в годы Великой Отечественной войны, а также наших современников, защищающих РФ в зоне СВО.
«История семьи — история страны» — это возможность через личные судьбы, семейную память и живую сопричастность ещё раз напомнить о том, что подвиг защитников Отечества навсегда остаётся частью общего национального наследия», — отметила руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.
Автономная некоммерческая организация «Комитет семей воинов Отечества» и Всероссийское общественное движение «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» запускают проект, к которому приглашают присоединиться всех желающих. Участникам предлагается разместить в своих рабочих пространствах информационные таблички с персонализированными данными. На табличке необходимо указать не только имя и должность, но и информацию о родном Герое — участнике Великой Отечественной войны или специальной военной операции.
После установки таблички, пожалуйста, поделитесь её фотографией в своих социальных сетях. Это поможет распространить информацию о том, кем вы гордитесь и чью память храните. Используйте хэштег #ИсторияСемьиИсторияСтраны, чтобы найти единомышленников. Шаблон для изготовления таблички и дополнительные сведения о проекте можно получить, связавшись со штабом Комитета семей воинов Отечества в вашем регионе, а также на сайте https://ксво.рф/region.
«Каждый из нас — хранитель самой важной истории. Истории своей семьи. Размещая на своём рабочем месте табличку с именем Героя, мы делаем шаг к тому, чтобы память стала частью нашей повседневности. Пока мы помним своих героев, пока рассказываем о них другим — жива связь настоящего с прошлым. Этот проект позволяет сделать историю семьи частью истории целой страны. Деятельность Волонтёров Победы не ограничивается памятными датами. Мы сохраняем историческую память ежедневно совершая добрые дела, организуя акции и поддерживая проекты, направленные на укрепление связи поколений. Уверен, что наша совместная инициатива с Комитетом семей воинов Отечества найдет отклик среди жителей России», — добавил и.о. исполнительного директора ВОД «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» Артемий Киселев.
За этой инициативой скрывается не просто формальный подход, а глубокий смысл. Она позволяет выразить мысль о том, что история страны неразрывно связана с историей семьи. Это способ почтить память тех, кем мы гордимся, и выразить благодарность тем, кто в прошлом отстоял свободу страны, а сегодня продолжает её защищать.