В МИД предупредили россиян о риске посещения Абхазии

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Посещение Абхазии для россиян стало связано с рисками в свете освобождения Эдгара Абухба, ранее осужденного за изнасилование и ограбление гражданки России.
Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило обеспокоенность в связи с «недостаточно строгим подходом абхазской юстиции к преступлениям, совершаемым на их территории».
В сообщении в Telegram-канале ведомства подчеркивается, что освобождение Абухба, совершившего тяжкое преступление против российского туриста в 2019 году, несет в себе угрозу для безопасности множества иностранных посетителей.
Отмечается, что Абухба был освобожден после пересмотра его приговора Верховным судом Абхазии, что вызвало «крайнее недоумение» в российском МИДе.
В феврале 2021 года суд приговорил Абухбу к девяти годам заключения за совершение преступления против гражданки России в 2019 году, когда ему было всего 17 лет.
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В сообщении в Telegram-канале ведомства подчеркивается, что освобождение Абухба, совершившего тяжкое преступление против российского туриста в 2019 году, несет в себе угрозу для безопасности множества иностранных посетителей.
В феврале 2021 года суд приговорил Абухбу к девяти годам заключения за совершение преступления против гражданки России в 2019 году, когда ему было всего 17 лет.
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Артем Кузьмин