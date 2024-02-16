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В МИД предупредили россиян о риске посещения Абхазии

МИД РФ: для россиян существуют риски посещения Абхазии
16 февраля 2024, 23:32
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Посещение Абхазии для россиян стало связано с рисками в свете освобождения Эдгара Абухба, ранее осужденного за изнасилование и ограбление гражданки России.
Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило обеспокоенность в связи с «недостаточно строгим подходом абхазской юстиции к преступлениям, совершаемым на их территории».

В сообщении в Telegram-канале ведомства подчеркивается, что освобождение Абухба, совершившего тяжкое преступление против российского туриста в 2019 году, несет в себе угрозу для безопасности множества иностранных посетителей.


Отмечается, что Абухба был освобожден после пересмотра его приговора Верховным судом Абхазии, что вызвало «крайнее недоумение» в российском МИДе.

В феврале 2021 года суд приговорил Абухбу к девяти годам заключения за совершение преступления против гражданки России в 2019 году, когда ему было всего 17 лет.

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Посольство выразило протест из-за оскорбления России президентом Австрии
Посольство в Вене назвало заявление ван дер Беллена о России неприемлемым
16 февраля 2024, 23:57

Фото: iStock/Ilya Burov

Посольство Российской Федерации в Вене выразило решительный протест Министерству иностранных дел Австрии.
Поводом для этого послужили высказывания президента Австрии Александера Ван дер Беллена в адрес России и российского руководства, которые были сделаны в комментарии по поводу смерти Алексея Навального*.

«Посольство заявило решительный протест МИДу Австрии в связи с оскорбительными высказываниями, сделанными федеральным президентом А. Ван дер Белленом в адрес России и российского руководства. В вербальной ноте также отмечается неприемлемость подобной провокационной риторики», — цитирует представителя посольства РФ РИА Новости.
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Прокуратура предостерегла граждан от участия в массовой акции в Москве
Прокуратура предостерегла граждан от участия в массовой акции в центре Москвы
16 февраля 2024, 23:21

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Прокуратура Москвы предупредила граждан о рисках участия в неправомерной массовой акции, на которую призывают в интернете, включая социальные сети, информирует пресс-служба ведомства.
«В связи с распространением в сети Интернет, в том числе в социальных сетях, призывов к неопределенному кругу лиц принять участие в массовой акции в центре Москвы прокуратура Москвы считает необходимым предостеречь о недопустимости нарушения закона», — заявили в прокуратуре.
Ведомство напомнило, что несанкционированные массовые мероприятия, призывы к ним и их участие рассматриваются как административное правонарушение в соответствии со статьей 20.2 Кодекса об административных правонарушениях, что может привести к наказанию, включая административный арест.

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Участниками подмосковного движения студенческих отрядов стали 3,5 тысячи человек
16 февраля 2024, 22:46

Фото: пресс-служба МИСК МО

Подмосковное отделение Российских студенческих отрядов сегодня объединяет 3,5 тысячи тысяч молодых людей. За время существования движения они отработали более 30 трудовых проектов, сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
День РСО по всей России пройдёт 17 февраля. В этом году организация отмечает 65-летие движения и 20 лет с начала современной истории Российских студенческих отрядов. В Подмосковье праздник отметили в мультиформатном пространстве «СО.Здание», которое открыли год назад. Это региональный коворкинг-центр для студотрядовцев.
«В Московской области реготделение РСО открылось в 2020 году. За это время ребята провели более 150 мероприятий, отработали свыше 30 трудовых проектов. Сейчас в движении состоит 3,5 тысячи молодых, ярких, прогрессивных девчонок и юношей, которые своей работой на деле доказывают, что труд крут. Помимо профессионального опыта, который получают ребята, РСО – это ещё и школа товарищества, взаимовыручки, возможность проверить себя на прочность и завести полезные знакомства», – сказала Швелидзе.
Студентов, активно проявивших себя в течение года, наградили благодарственными письмами министерства.

Один из флагманских проектов студотрядовцев– «Снежный десант». Это ежегодная федеральная акция, в рамках которой студенты помогают жителям региона. Она проходила Подмосковье со 2 по 11 февраля с участием более 150 студентов. По итогам акции были убраны от снега 40 памятников, проведено более 30 мастер-классов и занятий по профориентации для учащихся школ и колледжей. Помощь получили 30 семей участников СВО и 20 ветеранов Великой Отечественной войны.

17 февраля на Международной выставке-форуме «Россия» состоится Всероссийское празднование Дня Российских студенческих отрядов.

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#московская область
#подмосковье
#миск мо
#студенты
#екатерина швелидзе
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Росстат: Естественная убыль населения в 2023 году составила 495,2 тысячи человек
16 февраля 2024, 22:21

Фото: iStock/macky_ch

В 2023 году естественная убыль населения в России снизилась на 17 процентов, соответствующие данные публикует Росстат.
Как сообщили в ведомстве, за 2023 год 1,76 миллиона человек, проживавших на территории РФ, ушли из жизни, что на 7,6 процентов меньше, чем смертность за 2022 год.

В то же время, рождаемость за минувший год снизилась на 3,2 процента и составила 1,3 миллиона человек.

В декабре 2023 года в Российской Федерации умерли 160 тысяч человек, что на 3,1 меньше, чем за любой другой месяц прошлого года. Родились же на свет за этот месяц в РФ 102,6 тысячи человек, что также на 5,3 процента меньше, чем за весь год.

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#росстат
#россия
#население
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Акция «Вода России» объединит более 7 тысяч подмосковных волонтёров
16 февраля 2024, 21:54

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Московской области стартовал один из самых масштабных экологических проектов – ежегодная Всероссийская акция «Вода России», сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья. Экоакция объединяет по всей стране миллионы неравнодушных, которые выходят на расчистку акваторий и берегов.
«Свыше ста мероприятий по расчистке водоёмов проведут в 43 городских округах региона. Планируется, что в них примут участие более 7 тысяч волонтёров. Реки и озера – любимые места отдыха, о которых нужно заботиться. Приглашаем жителей присоединиться к акции и сделать свой вклад в сохранение чистых и здоровых водоёмов Подмосковья», – сказал глава Минэкологии Тихон Фирсов.
Акция «Вода России», которая проводится с 2014-го, в этом году продлится до октября. За 10 лет в ней приняли участие 9,5 млн человек из 89 регионов страны. Они расчистили 10,3 тысячи водоемов, собрав свыше 10 млн мешков мусора.

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#тихон фирсов
#экологическая акция
#водоёмы
#подмосковье
#московская область
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Олега Тинькова* признали иностранным агентом
16 февраля 2024, 21:03

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российского предпринимателя Олега Тинькова* внесли в реестр иностранных агентов, соответствующая информация опубликована на сайте Минюста РФ.
В 2019 году у Тинькова* диагностировали рак крови. Он проходил лечение в Германии, после чего остался жить в Европе и больше не возвращался в России.

После начала специальной военной операции он сделал заявление о несогласии с позицией российских властей. Спустя некоторое время, он полностью вышел из всех российских бизнесов и продал своё детище — «Тинькофф банк».

«О.Ю. Тиньков* принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», — сообщили на сайте Минюста.

В ведомстве напомнили и том, что Тиньков* выступал против проведения СВО.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ
#иностранный агент
#минюст рф
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Программа улучшения жилищных условий охватит в этом году 270 подмосковных семей
16 февраля 2024, 21:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Улучшить жилищные условия в рамках программы «Молодая семья» в этом году смогут 270 семей из Московской области. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Программа «Молодая семья» была разработана федеральным правительством для улучшения жилищных условий семей по всей стране. В Подмосковье она заработала в 2007 году. Суть программы – в субсидировании стоимости квартиры государством.
«За время действия программы порядка 5 тыс подмосковных семей улучшили жилищные условия за счёт господдержки. В прошлом году субсидию получили 239 семей. Планируется, что в этом году участников программы будет больше – 270», – рассказал спикер регионального парламента.
По его словам, в прошлом году на реализацию программы из бюджета Московской области выделили 687 млн рублей, в этом – 858 млн. Брынцалов напомнил, что срок действия программы продлён до 2025 года.

В Подмосковном регионе компенсация расходов на приобретение или строительство жилья составляет 30-35%. Для участия нужно соблюсти следующие условия: быть в возрасте до 35 лет; нуждаться в жилье (когда на человека приходится менее 9 кв. м.); проживать в Московской области с регистрацией по месту жительства; иметь доходы для оплаты 65% расчётной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Для получения субсидии на жильё нужно обратиться в местные органы власти.

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#игорь брынцалов
#мособлдума
#семьи
#жилище
#социальная поддержка
#московская область
#подмосковье
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Минобрнауки создаст базу генетической информации к 1 сентября 2025 года
Правительство РФ поручило Минобрнауки создать нацбазу генетической информации
16 февраля 2024, 20:50

Фото: iStock/Mongkolchon Akesin

Правительство РФ поручило Минобрнауки до 1 сентября 2025 года создать и ввести в эксплуатацию национальную базу генетической информации. Об этом сообщается в постановлении правительства.
Отмечается, что это постановление вступит в силу 1 сентября текущего года и будет действовать до 1 сентября 2025 года.

Целями системы являются обеспечение нацбезопасности, охраны жизни и здоровья россиян, суверенитета в области хранения и использования генетических данных, обмена информацией между федеральными органами власти и обладателями генетических данных в генно-инженерной деятельности.

В документе уточняется, что основными задачами этой базы станет хранение генетической информации, её паспортизация и классификация.

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#россия
#правительство
#минобрнауки
#база
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Мишонова предложила ввести в Подмосковье новую выплату для детей с особыми потребностями
16 февраля 2024, 20:35

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка

В Подмосковье может появиться новая выплата для детей, больных сахарным диабетом, фенилкетонурией и целиакией. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Ксения Мишонова на заседании круглого стола в Доме правительства Московской области.
По данным подмосковного детского правозащитника, главная проблема детей с фенилкетонурией и целиакией – организация специального питания. Они нуждаются в пожизненной безбелковой и низкобелковой диете. А детям с сахарным диабетом трудно получить системы непрерывного контроля глюкозы в крови.
«Мы проанализировали обращения от родителей детей с этими заболеваниями и пришли к выводу, что их пищевые особенности не учитывают при организации питания в школах и детсадах. Нет также условий для замеров глюкозы и инъекций. Есть и жалобы на то, что дети с сахарным диабетом 1 типа из-за отсутствия прописки в Подмосковье не получают специальные системы непрерывного контроля глюкозы», – сообщила Мишонова.
По итогам круглого стола в Минздрав России направят запрос с просьбой разъяснить применение федерального законодательства в этой части и дать рекомендации по организации питания детей с этими заболеваниями. Пока эти вопросы не урегулированы на федеральном уровне, омбудсмен предложила действовать на областном.
«Родители пишут, что такие продукты сложно приобрести, и они очень дорого стоят. Просят помочь организовать для их детей выдачу специальной продуктовой корзины или предоставить материальную компенсацию. С такой же проблемой сталкиваются родители детей с целиакией. Не раз обсуждали этот вопрос с нашими депутатами. Мне видится, что выплата компенсации – самый приемлемый вариант решения проблемы», – отметила Мишонова.
Присутствующие на круглом столе депутаты Мособлдумы поддержали идею. В ближайшее время аппарат подмосковного детского уполномоченного направит соответствующее предложение региональным законодателям.

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#дети
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#омбудсмен
#правозащита
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