Секретарь Совбеза: база флота РФ в Абхазии может заработать в 2024 году

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Пункт постоянного базирования ВМФ России в Очамчирском районе, возможно, начнёт работу уже в этом году.
Об этом рассказал Сергей Шамба, секретарь Совет безопасности республики. Но строительные работы ещё не стартовали. Пока идёт стадия проектирования. О создании базы в прошлом году объявил президент Абхазии Аслан Бжания.
РФ выполняет обязательства по обеспечению безопасности Абхазии, которые взяла на себя. С 2008 года инцидентов с захватом судов в море не происходило.
Ранее сообщалось, что депутаты абхазского парламента провели внеочередное заседание, где ратифицировали соглашение о передаче РФ госдачи в Пицунде. Об этом сообщает агентство Sputnik Абхазия.
При этом в пресс-службе президента республики также сообщили, что глава Абхазии Аслан Бжания также подписал закон о ратификации документа.
Напомним, Москва арендует госдачу в Пицунде согласно соглашению, которое было подписано между руководствами стран 14 сентября 1995 года. Территория ее составляет более 180 гектаров. В январе 2022 года было подписано новое соглашение о передаче в собственность Москве данного объекта и порядке его использования.
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«Но уже в этом году может начаться его функционирование, хотя назвать точное время запуска, как и сказать, что именно будет находиться в пункте, мне трудно. Это будет пункт базирования, так это прописано в соглашении», — сказал Шамба.
«В рамках соглашения есть обязательства и у абхазской стороны. И мы также их выполняем», — заключил он.Строительство базы российского флота в Очамчире обсуждали ещё в 2009 году. В то время главком ВМФ адмирал Владимир Высоцкий (скончался в феврале 2021 года) заявлял, что «ничего крупного там базироваться не будет», там разместят отдельные тактические группы.
Ранее сообщалось, что депутаты абхазского парламента провели внеочередное заседание, где ратифицировали соглашение о передаче РФ госдачи в Пицунде. Об этом сообщает агентство Sputnik Абхазия.
При этом в пресс-службе президента республики также сообщили, что глава Абхазии Аслан Бжания также подписал закон о ратификации документа.
Напомним, Москва арендует госдачу в Пицунде согласно соглашению, которое было подписано между руководствами стран 14 сентября 1995 года. Территория ее составляет более 180 гектаров. В январе 2022 года было подписано новое соглашение о передаче в собственность Москве данного объекта и порядке его использования.
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Мария Фирсова