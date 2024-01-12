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Секретарь Совбеза: база флота РФ в Абхазии может заработать в 2024 году

12 января 2024, 14:52
Фото: istockphoto/deliormanli

Фото: istockphoto/deliormanli

Пункт постоянного базирования ВМФ России в Очамчирском районе, возможно, начнёт работу уже в этом году.
Об этом рассказал Сергей Шамба, секретарь Совет безопасности республики. Но строительные работы ещё не стартовали. Пока идёт стадия проектирования. О создании базы в прошлом году объявил президент Абхазии Аслан Бжания.

«Но уже в этом году может начаться его функционирование, хотя назвать точное время запуска, как и сказать, что именно будет находиться в пункте, мне трудно. Это будет пункт базирования, так это прописано в соглашении», — сказал Шамба.

РФ выполняет обязательства по обеспечению безопасности Абхазии, которые взяла на себя. С 2008 года инцидентов с захватом судов в море не происходило.

«В рамках соглашения есть обязательства и у абхазской стороны. И мы также их выполняем», — заключил он.
Строительство базы российского флота в Очамчире обсуждали ещё в 2009 году. В то время главком ВМФ адмирал Владимир Высоцкий (скончался в феврале 2021 года) заявлял, что «ничего крупного там базироваться не будет», там разместят отдельные тактические группы.

Ранее сообщалось, что депутаты абхазского парламента провели внеочередное заседание, где ратифицировали соглашение о передаче РФ госдачи в Пицунде. Об этом сообщает агентство Sputnik Абхазия.

При этом в пресс-службе президента республики также сообщили, что глава Абхазии Аслан Бжания также подписал закон о ратификации документа.

Напомним, Москва арендует госдачу в Пицунде согласно соглашению, которое было подписано между руководствами стран 14 сентября 1995 года. Территория ее составляет более 180 гектаров. В январе 2022 года было подписано новое соглашение о передаче в собственность Москве данного объекта и порядке его использования.

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#новости
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США хотят провести в Польше фестивали для «углубления представления» о стране
12 января 2024, 14:47

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Посольство США в Варшаве объявило открытый конкурс на проведение кино-, музыкальных, научных, культурных и прочих фестивалей в Польше для углубления представления о США и налаживанием связей с молодёжью.
«Самые перспективные предложения также будут способствовать продвижению приоритетов американо-польского партнёрства, включая, в частности, <…> укрепление демократических принципов, вовлечённости гражданского общества и терпимости; продвижение гендерного равенства; или налаживание связей с представителями нового поколения и влиятельными фигурами общества», — приводит RT текст соответствующего документа.

Ранее Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил о том, что Штаты совместно с Ближним Востоком готовы работать над установлением мира в регионе.

«Блинкен на фоне ударов по Йемену заявил, что США и Ближний Восток готовы работать над миром в регионе», — приводят argumenti.ru соответствующее сообщение РИА Новости.

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#польша
#политика
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«Это абсурд»: Американский эксперт отреагировал на заявления США о возможной атаке России
Макгрегор назвал абсурдом завления США о возможной атаке со стороны России
12 января 2024, 14:31

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Россия не намерена нападать на США, в то время как сами Штаты размещают свои военные силы в приграничной РФ Финляндии, об этом написал бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X.
«Мы уже разместили часть наших сил в Финляндии, и я подозреваю, что мы собираемся разместить в этой стране и ракеты, если нам позволят. Это превращает Финляндию в магнит для атак! Глобалистские элиты продолжают говорить людям: «Русские идут, русские идут». Это абсурд!», — прокомментировал ситуацию Макгрегор.

При этом, ранее в Белом доме заявили о прекращении финансирования украинского конфликта. Однако, в России словам американцев не поверили. Так, депутат Леонид Ивлев заявил, что если Соединённым Штатам будет выгодно продолжать агрессию против России подобным образом, то они обязательно найдут необходимое количество ресурсов.

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#россия
#финляндия
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Сенатор Джабаров назвал пустым историческое соглашение Великобритании и Украины
12 января 2024, 14:29

Фото: iStock/andriano_cz

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал скорое подписание Великобританией и Украиной исторического соглашения о безопасности.
Политик заявил, что это соглашение абсолютно пустое, так как его подписание ничего не даст ни Великобритании, ни Украине.

Он подчеркнул, что британские спецслужбы по-прежнему работают над организацией «закулисных тёмных дел и провокаций».

Джабаров заявил, что у Великобритании по старой памяти остаётся мания величия. Однако роль супердержавы страной потеряна ещё по окончании Второй мировой войны. При этом, чем больше задач спецоперации будет реализовывать Россия, тем меньшая роль в мире останется у Великобритании.

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#великобритания
#украина
#соглашение
#россия
#политика
#безопасность
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Зеленский послал Путину «тайный сигнал»: Что он зашифровал на своей одежде
Bild: На свитере Зеленского заметили послание Путину
12 января 2024, 14:01

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Эстонии Каей Калла подал «тайный сигнал» президенту Российской Федерации Владимиру Путину. На это обратило внимание агентство Bild.

«Каллас надела костюм и брошь в цветах украинского флага. Зеленский был в свитере с числами 48.3794° и 31.1656°», — сказано в материале.
Эти значения соответствуют координатам села Добровеличковка в Кировоградской области Украины, где находился географический центр страны в пределах ее территории в 1991 году.

Таблоид предположил, что это может являться тайным посланием российскому президенту, а также говорить о том, что глава киевского режима не согласен на территориальные уступки.

Ранее Зеленский обвинил США в лишении украинских пенсионеров денег. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
#владимир зеленский
#украина
#владимир путин
#одежда
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В России назвали насмешкой присуждение Санду премии за европейские ценности
12 января 2024, 13:57

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Присуждение президенту Молдавии Майе Санду премии за европейские ценности выглядит как насмешка над молдавским народом. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил вице-председатель Санкт-Петербургской региональной общественной организации развития молдавской культуры «Патрия – Родина» Александр Танасий.
Ранее в пресс-службе администрации президента Молдавии сообщили, что 12 января Майя Санду совершит визит в Румынию, где получит премию за европейские ценности. Вместе с наградой она получит 30 тысяч евро.

Танасий сообщил, что Санду активно показывает свою приверженность европейским ценностям, которые выражаются в демократии, свободе слова, уважении к правам граждан, верховенстве закона. При этом результаты её политики прямо противоположны. За время её правления были закрыты оппозиционные СМИ, постоянно вводятся различные ограничения.

Эксперт заявил, что присуждение премии такому президенту является откровенной насмешкой над народом Молдавии.

Премия «Тимишоара за европейские ценности» была учреждена властями одноимённого города в 2023 году. Она присуждается тем, кто активно продвигает и защищает европейские ценности внутри и за пределами Евросоюза. Санду станет первым человеком, получившим эту награду.

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#молдова
#премия
#президент
#политика
#евросоюз
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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа российской корпорацией
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа «Тактическим ракетным вооружением»
12 января 2024, 13:26

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа корпорацией «Тактическое ракетное вооружение». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам министра, в настоящее время система унифицированных высокоточных помехозащищённых боеприпасов находится на завершающей стадии испытаний.

Шойгу подчеркнул, что корпорация справилась с серийным производством управляемых модулей планирования и коррекции, а также управляемых модульных планирующих бомб. Министр похвалил организацию за высокое качество данного вооружения.

Глава Минобороны поручил корпорации «Тактическое ракетное вооружение» произвести модернизацию обычных боеприпасов в высокоточные.

Директор корпорации Борис Обносов сообщил Шойгу о пятикратном росте самых востребованных высокоточных средств поражения.

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#сергей шойгу
#оборона
#вооружение
#вс рф
#минобороны рф
#россия
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Песков: Россия осуждает удары США по Йемену
12 января 2024, 13:18

Фото: Сайт Кремля

Россия осуждает нелигитимные удары Соединённых Штатов по Йемену, с таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его цитирует «РИА Новости».
«Мы осуждаем удары США. Страны, которые нанесли удары, пытались подвести свои действия под международно-правовую основу, но им это не удалось. С точки зрения международного права, эти удары являются нелегитимными», — прокомментировал ситуацию Песков.

Напомним, в ночь на 12 января Соединённые Штаты и Великобритания по военным объектам хуситов. Как сообщили представители атаковавших стран, удары были призваны прекратить атаки йеменской военнизированной группировки по объектам в Красном море.

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#сша
#море
#великобритания
#дмитрий песков
#йемен
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Российским гражданским самолётам запретили летать над Йеменом
Росавиация запретила самолётам РФ использовать воздушное пространство Йемена
12 января 2024, 13:14

Фото: iStock/Edgar Breshchanov

Российским гражданским самолётам запретили использовать воздушное пространство Йемена в связи с обострившейся ситуацией в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Напомним, что в ночь на 12 января американские и британские военные нанесли удары по военным объектам хуситов в Йемене. Пентагон и президент США Джо Байден подтвердили действия своей армии. Представитель вооружённых сил хуситов сообщил, что удары были нанесены по столице Сане, а также провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада.

В России категорически осудили действия военных США и Великобритании. В МИД РФ назвали удары по Йемену примером извращения резолюции Совбеза ООН.

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#росавиация
#самолёты
#россия
#запрет
#военные
#джо обстрел
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Великобритания и Украина подпишут историческое соглашение о безопасности
Зеленский и Сунак подпишут историческое соглашение в сфере безопасности
12 января 2024, 13:01

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Великобритания и Украина 12 января подпишут двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Отмечается, что соглашение будет подписано премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и президентом Украины Владимиром Зеленским.

В кабмине рассказали, что 12 января Сунак прибудет с рабочим визитом в Киев, где представит новый крупный пакет военной поддержки ВСУ. После этого будет подписано историческое соглашение в сфере безопасности.

Также в правительстве добавили, что это станет шагом в развитии «непоколебимого столетнего партнерства» между Великобританией и Украиной.

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#великобритания
#украина
#владимир зеленский
#соглашение
#безопасность
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