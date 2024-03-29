В МИД заявили об отсутствии дипломатических связей с Западом

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» рассказал об отсутствии дипломатии в отношениях с Западом.
«Если брать наши отношения с Западом, то нет. С той стороны вообще нет желания возобновить равноправное сотрудничество. Поставлена цель нас наказать, нанести России"стратегическое поражение" и "изолировать по периметру"», – подчеркнул он.
Министр пояснил, что дипломатия с Западом заключается в обсуждении работы дипломатических представительств за рубежом, поскольку посольства находятся в финансово-экономической осаде из-за санкций.
До этого глава МИД прокомментировал сообщения США о готовности к проведению с Россией мирных переговоров.
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Александр Климов