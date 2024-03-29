«Россияне хотят отстаивать свою цивилизацию»: Лавров – о будущем России

Фото: Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о будущем Российской Федерации в интервью газете «Известия».
«Думаю, что после состоявшихся выборов, их результатов и, главное, после явки на эти выборы, которая доказала, что россияне совсем не стали аполитичными, а наоборот, хотят отстаивать свою идентичность, культуру, историю, цивилизацию, и что эта решимость замечена в мире (не просто замечена, она воспринимается с все большим уважением)», – отметил подчеркнул он.
Министр добавил, что фантазии об изоляции России не соответствуют действительности. Министр напомнил об Играх будущего и Всемирном фестивале молодежи.
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Александр Климов