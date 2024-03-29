«Приглашение к геноциду»: Лавров – о формуле мира Зеленского

Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» предложил президенту Украины пофантазировать о последствиях мирного соглашения в соответствии с формулой мира президента Украины Владимира Зеленского.
Он отметил, что суть мирного плана заключается в уходе России из Крыма, Донбасса и новых регионов, выплате репараций, судах и ограничениях на оружие.
Лавров назвал реализацию этой формулы «приглашением к геноциду» и призвал обратить внимание на заявления украинских политиков о судьбе народа.
Ранее МИД Украины Дмитрий Клуба допустил возможность проведения мирных переговоров с Россией и обсуждение «формулы мира».
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Лавров назвал реализацию этой формулы «приглашением к геноциду» и призвал обратить внимание на заявления украинских политиков о судьбе народа.
«Они говорят, что будет даже не "чистка". В Верховной Раде есть дама, заявившая, что в Крыму тысяч двадцать пять человек надо показательно казнить. Если в этом заключается смысл «формулы», то это «приглашение» к геноциду», – подчеркнул глава МИД.
Ранее МИД Украины Дмитрий Клуба допустил возможность проведения мирных переговоров с Россией и обсуждение «формулы мира».
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Александр Климов