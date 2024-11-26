В Мингосуправления рассказали, как бороться с вирусами в гаджетах

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Министерство государственного управления Московской области рассказывает о том, как вирусы попадают в устройства и как с этим бороться.
Вирус может проникнуть в устройство при загрузке файлов с ненадёжных ресурсов или через сообщения от мошенников. Помимо этого, он может попасть в гаджет из магазинов приложений, которые не всегда проверяют загружаемый контент.
Если заражённое приложение всё же было скачено, то есть вероятность потерять важные файлы, профили в социальных сетях или средства с банковского счёта. Злоумышленники могут использовать украденные учётные записи для вымогательства.
Чтобы узнать, заражён ли телефон, стоит обратить внимание на:
- странную рекламу, которая появляется неожиданно и которую невозможно закрыть;
- быструю разрядку аккумулятора, перегрев и самостоятельную перезагрузку устройства;
- наличие повреждённых файлов и сообщений об ошибках системы;
- увеличение потребления мобильного трафика и автоматическую установку приложений.
Для предотвращения проникновения вирусов в устройство важно принять следующие меры предосторожности:
- скачивать приложения только из надёжных источников и официальных магазинов, обращать внимание на отзывы и рейтинги;
- быть осторожными, если запрашивается доступ к дополнительным данным и функциям;
- регулярно обновлять операционную систему устройства и устанавливать последние версии приложений.
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