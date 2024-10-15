Киберэксперт Шутов назвал главный инструмент мошенников

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Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов заявил, что кибермошенники используют социальную инженерию как основной инструмент, играя на страхе человека.
«Это применение различных психологических методов воздействия на людей, в том числе при помощи современных технологий. В отличие от традиционных киберугроз, таких как вирусы или хакерские атаки, социальная инженерия использует не уязвимости программного обеспечения или оборудования, а человеческие слабости. Мошенники играют на страхе, желании пользователя помочь или необходимости срочно решить какой-то важный вопрос», — пояснил в беседе с RT Шутов.
До этого стало известно, что российские микроконтроллеры были успешно протестированы на отечественной системе моделирования и проектирования встраиваемых алгоритмов Engee. Как уточняет RuNews24.ru, Engee является полностью самостоятельной, но при этом совместимой с американской аналогичной системой MATLAB, которая много лет занимала лидирующие позиции в этой отрасли. Теперь учёные и инженеры смогут свободно перенести свои разработки из зарубежной системы в отечественную.
Ранее сообщалось, что уже в этом году в российских школах и университетах начнут преподавать кибербезопасность.
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