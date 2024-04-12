В Минпросвещения решили исключить обществознание из программы 6-8 классов

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Из программы 6-8 классов уберут уроки обществознания, об этом сообщается в документе от Минпросвещения, опубликованном на портале правовой информации.
Обществознание в российских школах планируют начать преподавать с девятого класса. Сейчас же уроки обществознания ведут с шестого класса.
Помимо этого, Минпросвещения предлагает увеличить количество часов для изучения истории.
Таким образом, количество часов для изучения истории планируют увеличить на 1,4 процента.
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Помимо этого, Минпросвещения предлагает увеличить количество часов для изучения истории.
«Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, — 476, в пятых — восьмых классах по три часа в неделю», — указано в обнародованном документе. В девятом же классе предлагается оставить по два урока истории в неделю.
Таким образом, количество часов для изучения истории планируют увеличить на 1,4 процента.
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Евгения Парфентьева