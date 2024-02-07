Воробьёв пообещал, что долгожданная школа в Павловской Слободе откроется 1 сентября

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Школа на 1,1 тыс. мест в Павловской Слободе откроется 1 сентября. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время проверки хода строительства образовательного учреждения в городском округе Истра.
«Муниципальную школа будет готова к 1 августа. Мы сдадим её 1 сентября. Здесь есть и дошкольное, и школьное отделения, а также дополнительное образование. Там смогут комфортно учиться от 1100 до 1300 ребят. В прошлом году мы также открыли здесь школу, лицей им. Долгих расширяется. Эта школа в Павловской Слободе – долгожданная. Надеюсь, что всё будет сдано вовремя, и дети в новом учебном году пойдут сюда на учебу, а кто-то – получать дошкольное образование», – сказал Воробьёв.Школа в Павловской Слободе была в числе 20, старт строительству которых в мае 2022 года дали губернатор Воробьёв и зампред правительства России Татьяна Голикова.
Новая школа позволит разгрузить эти учебные заведения. Сегодня её готовность составляет около 35%.
«Мы идём в графике. Сейчас выполняем устройство вентилируемого фасада, проводим внутренние черновые и отделочные, а также завершаем монолитные работы, делаем инженерию и наружные сети. На объекте круглосуточно трудятся 145 человек. Это будет одна из самых крупных школ в Истре», – поделился планами руководитель проекта Илья Шнырёв.В новом учебном заведении откроют профильные классы – инженерный, педагогический и медицинский. Это будет школа полного дня, в ней заработают секции по самбо, шахматам, журналистике, робототехнике на базе центра «Точка роста». Также будут организованы волонтёрское движение и центр спортивного туризма. Сейчас идет подбор педагогогов.
Ранее сообщалось, что всего в Подмосковье в этом году будет открыто 42 школы и 48 детсада. Кроме того, 42 школы, 20 дошкольных образовательных учреждений и шесть колледжей ждёт капитальный ремонт.
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Лора Луганская