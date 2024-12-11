В Минтрансе Подмосковья назвали места возможных новогодних пробок

На дорогах Московского региона перед Новым годом традиционно растёт количество транспорта. Из-за этого увеличивается время проезда по привычным маршрутам – особенно рядом с торговыми центрами, кафе и ресторанами. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.