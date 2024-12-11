В Минтрансе Подмосковья назвали места возможных новогодних пробок

Фото: пресс-служба Минтранса МО
На дорогах Московского региона перед Новым годом традиционно растёт количество транспорта. Из-за этого увеличивается время проезда по привычным маршрутам – особенно рядом с торговыми центрами, кафе и ресторанами. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Вечерний час пик смещается на более раннее время – 17:00. Движение будет затруднено на съездах с МКАД, на центральных улицах городов и основных подмосковных трассах: Ярославском, Ленинградском, Дмитровском, Пятницком, Минском, Рублёво-Успенском, Новорижском, Новорязанском, Волоколамском и Можайском шоссе», – отметили в ведомстве.Там подчеркнули, что из-за увеличения количества транспорта и при изменчивой погоде повышается и риск возникновения автоаварий. В Минтрансе призвали водителей строго соблюдать ПДД, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию, не совершать резких манёвров и не садиться за руль в нетрезвом виде.
Пешеходам рекомендуется в тёмное время суток носить световозвращающие элементы, ждать транспорт на посадочных площадках, переходить проезжую часть и железнодорожные пути по оборудованным переходам. Особенную осторожность следует соблюдать на парковках у магазинов, торговых центров и во дворах, особенно вместе с детьми.
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Лора Луганская