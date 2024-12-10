На подмосковных дорогах за неделю ликвидировали около 3,4 тыс. ям

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Около 3,4 тыс. дефектов покрытия устранили на региональных и муниципальных дорогах Московской области за неделю, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«На региональных дорогах области специалисты Мосавтодора заделали около двух с половиной тысяч ям, на муниципальных дорогах было ликвидировано 880 дефектов покрытия», — уточнили в министерстве.Больше всего на региональных дорогах устранили в Орехово-Зуеве, Ликино-Дулёве, Воскресенске, Шатуре и Егорьевске. На муниципальных дорогах самый большой объём работ по ямочному ремонту провели на территории Ленинского, Раменского и Наро-Фоминского округов.
Отмечается, что ямочный ремонт проводится в Подмосковье каждый день в течение всего года.
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Лев Каштанов