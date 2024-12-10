На дорогах Подмосковья обустроили около 160 новых искусственных неровностей

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Около 160 искусственных неровностей обустроили на региональных дорогах Московской области специалисты Мосавтодора в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Новые искусственные неровности установили на 94 участках региональных дорог в 25 подмосковных округах. Больше всего резинокордовых неровностей было установлено в округах Талдомский и Истра, а асфальтобетонных — в Раменском и Богородском округах», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.Искусственные неровности устанавливают для того, чтобы водители снижали скорость. Это особенно важно в аварийно-опасных местах, где что нарушается скоростной режим, а также у пешеходных переходов вблизи социально значимых объектов.
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