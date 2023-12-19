В Минтруде предложили обеспечить бесплатное переобучение всем россиянам

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Министерство труда РФ предложило со следующего года предоставлять возможность всем трудоспособным гражданам проходить бесплатное переобучение по востребованным профессиям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Также в рамках проекта планируется трудоустраивать на востребованные направления граждан с инвалидностью, людям, осуществляющими уход за ребёнком и другим категориям граждан.
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