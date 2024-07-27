В Минюсте предложили увеличить предельный возраст нотариусов

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Министр юстиции Константин Чуйченко предложил увеличить до 80 лет предельный возраст нотариусов в РФ. Об этом он сообщил, когда представлял проект новой редакции закона «О нотариате» на заседании президиума Совета законодателей в Совете Федерации, пишет РИА Новости.
На сегодняшний день предельный возраст нотариусов составляет 75 лет. Предложенный министерством законопроект усиливает контроль властей над деятельностью нотариусов и увеличивает требования для них.
Ожидается, что в дальнейшем нотариусам нужно будет иметь полное высшее юридическое образование или закончить специалитет. Также данный законопроект предусматривает изменения в системе допуска в профессию.
Ранее Минюст предлагал законопроект об ужесточении контроля государства за нотариусами.
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Ожидается, что в дальнейшем нотариусам нужно будет иметь полное высшее юридическое образование или закончить специалитет. Также данный законопроект предусматривает изменения в системе допуска в профессию.
Ранее Минюст предлагал законопроект об ужесточении контроля государства за нотариусами.
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Екатерина Коршунова