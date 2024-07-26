Подмосковный чат-бот проконсультировал более 5 тысяч таксистов

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Чат-бот «Анна» для консультации таксистов был запущен в Московской области два года назад, за это время сервисом воспользовались более пяти тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«С начала запуска чат-бота за помощью к нему обратились около 5,4 тыс. человек, при этом около двух с половиной тысяч человек лично проконсультировали специалисты», — отмечается в сообщении.Самыми частыми темами обращения к чат-боту стали: выдача разрешения на такси и аннулирование этого разрешения, сроки рассмотрения заявлений, порядок получения разрешения на таксомоторную деятельность и правила оформления документов для подачи заявления.
Чат-бот «Анна» работает на платформе мессенджера Telegram.
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