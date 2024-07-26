«Банки сливают данные»: адвокат об обмане Долиной мошенниками и способах спасти жилье

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В России участились случаи мошенничества с недвижимостью. Аферистам удалось при помощи технологии дипфейк сгенерировать живое изображение народной артистки России Ларисы Долиной и взять кредит в 50 миллионов рублей под залог ее дома.
Российский адвокат, правозащитник и общественный деятель, председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Карабанов Александр Львович в беседе с «Радио 1» рассказал, как спасти свое жилье от мошенников.
По словам эксперта, для выдачи кредита необходимо пройти серьезную личную процедуру.
«Для того, чтобы обезопасить себя и свое имущество, человеку необходимо обратиться в МФЦ (многофункциональный центр) и написать заявление, что любые сделки по отчуждению его имущества могут быть осуществлены только с личным присутствием. Помимо этого, такое заявление необходимо написать во все банки, что получение кредитов возможно только при его личном присутствии, а также личном оформлении бумажных документов. Именно такая процедура усложнит работу мошенникам и обезопасит людей», — пояснил он.
Карабанов рассказал, что преступление, которое было совершено в отношении Ларисы Долиной, относится к сфере мошенничества. По его словам, за такие правонарушения предусмотрена уголовная ответственность.
«Ответственность предусмотрена по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, наказание — до десяти лет лишения свободы. Однако раскрываемость таких преступлений очень низкая, интернет дает мошенникам возможность очень хорошо маскировать все финансовые ходы. Выйти на преступников становится очень сложно», — поделился своим мнением адвокат.
По словам правозащитника, аферисты имеют свои контакты в банках, которые «сливают» им информацию о наличии активов.
«В последнее время появилась новая мошенническая схема, если человек долго не пользуется своим вкладом или долго не приходит в банк, то сотрудники «сливают» эту информацию мошенникам», — заключил он.
Ранее юрист в сфере недвижимости Ирина Нигматуллина рассказала, что с 2022 года любые сделки с недвижимостью в РФ можно осуществлять в личном кабинете «Госуслуг». Мошенники уже научились обманывать владельцев недвижимости. Как правило, цифровой подписью удается завладеть при помощи методов социальной инженерии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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