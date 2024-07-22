В Мытищах изменилась схема проезда по Осташковскому шоссе

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Схема движения изменилась на участке Осташковского шоссе в Мытищах в связи с продолжающимися ремонтными работами, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В подмосковном Минтрансе подчеркнули, что специалисты продолжают следить за движением на участке шоссе и готовы оперативно вносить изменения в схему поезда, чтобы свести к минимуму возможные неудобства на время проводимых работ.«По основному ходу шоссе завершена укладка асфальта, поэтому движение транспорта пущено на открытый участок. Для проезда в сторону Москвы водители могут свернуть с основного хода на дублёр шоссе или воспользоваться круговым движением в деревне Беляниново», — говорится в сообщении.
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