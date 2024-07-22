В Мытищах изменилась схема проезда по Осташковскому шоссе

Степень загруженность дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 22 июля, оценивается на четыре балла из десяти возможных, проезд затруднён по направлению к столице на участках трёх федеральных трасс и восьми шоссе, сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.