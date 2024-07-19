На 11 дорогах Подмосковья восстановили освещение

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Неисправные линии освещения отремонтировали на одиннадцати региональных дорогах Московской области, работы провели специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Уличные фонари починили, в частности, на проспекте Победы и на улице Андропова в Ступине, на улице Марины Цветаевой в Королёве, улице Ленина в Волоколамске, Железнодорожной в Серебряных Прудах, Набережной в Солнечногорске и Высоковольтной в Дмитрове», — говорится в сообщении.Кроме того, наружное освещение восстановили на дорогах в деревне Гридино городского округа Егорьевск, в деревне Пирогово округа Мытищи, деревне Дашковка округа Серпухов и в деревне Мостищи округа Коломна.
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