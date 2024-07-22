В Подмосковье удалили нелегальную рекламу с остановок и фонарных столбов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Нелегальную рекламу и граффити убрали сотрудники Мострансавто с остановочных павильонов и опор линий наружного освещения в нескольких городских округах Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В частности, на проспекте Мира во Фрязине от рекламы и надписей очистили уличный фонарь, а на Московской улице в том же городе удалили нелегальную рекламу с автобусной остановки. В Пущине очистили остановку на проспекте Науки, а в Богородском округе — остановки в селе Кудиново и деревне Старые Псарьки. Работа также была проведена на проспекте Академика Туполева в домодедовском микрорайоне Авиационный и в мытищинском посёлке Поведники», — говорится в сообщении.В ходе работ специалисты также очистили дорожные знаки на улице Центральная в Щёлкове и на Комсомольском проспекте в Люберцах. Кроме того, убрали нелегальную рекламу с фонарных столбов на Жуковском шоссе в раменском селе Быково, на Вокзальной улице в домодедовском микрорайоне Востряково и на Дзержинской улице в Дзержинском.
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