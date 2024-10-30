В Мытищах выполнили годовой план по ремонту подъездов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
В городском округе Мытищи в этом году полностью завершены работы в 50 подъездах. В плане на следующий год – ремонт 27 подъездов.
Об этом стало известно на еженедельном оперативном совещании с главой муниципалитета Юлией Купецкой.
Активные жители участвуют в оформлении своего подъезда, контролируют выполнение работ и принимают их. Адресный перечень многоквартирных домов, где планируется ремонт подъездов, формируется с учётом проведённых ранее или запланированных работ по капремонту.
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«На территории Мытищ расположено 1334 многоквартирных дома. Для поддержки текущего ремонта с 2017 года в Московской области стартовала программа «Мой подъезд». Участие в программе добровольное. Решение принимает общее собрание собственников МКД», – рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Активные жители участвуют в оформлении своего подъезда, контролируют выполнение работ и принимают их. Адресный перечень многоквартирных домов, где планируется ремонт подъездов, формируется с учётом проведённых ранее или запланированных работ по капремонту.
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Лора Луганская