В Мытищах устроили детскую выставку-перфоманс

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи
Детскую выставку-перфоманс под названием «Игра» организовала студия изобразительного искусства «Арт-поколение» во дворце культуры «Яуза» в Мытищах, пространством выставки стали лестницы здания, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Юные художники, выполняя задания квеста, рисовали на стенах и ступенях дворца культуры. Изюминкой игры-выставки стали роботы из картонных коробок, украшенные сделанными из подручных средств аксессуарами. В финале мероприятия каждый ребёнок получил подарок за участие», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи
Как отметила руководительница студии «Арт-поколение» Полина Максимова, дети с большим энтузиазмом включились в творческую игру. Она также добавила, что и сейчас любой желающий может оставить послание на стенах лестничных пролётах ДК или принести созданную им креативную вещь — она станет частью выставки.
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