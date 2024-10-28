На месте пустыря в Мытищах открыли детский сквер

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
Ранее пустовавшая территория вдоль улицы Воронина в Мытищах превратилась в благоустроенный сквер с детской игровой площадкой. В день открытия состоялся праздничный концерт для детей из местных дворов, школ и детсадов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Долгое время решалась судьба участка земли рядом с домом № 6 по улице Воронина. В итоге вместе с жителями было принято решение обустроить там детский сквер. Сейчас все работы завершены. Построена новая игровая площадка, организованы пешеходные дорожки, установлено освещение. Сквер оборудовали средствами видеонаблюдения, подключёнными к системе «Безопасный регион», – говорится в сообщении.Все архитектурные формы – ярких цветов. А к весне в Воронинском сквере проведут дополнительное озеленение территории.
Работы прошли при поддержке Министерства благоустройства Подмосковья.
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