В Мордовии с 9 по 12 июля пройдёт семейный фестиваль «Больше, чем путешествие»
С 9 по 12 июля 2026 года в Республике Мордовия пройдёт Всероссийский семейный туристский фестиваль «Больше, чем путешествие».
Это федеральное событие соберёт более 1000 семей из разных регионов страны. Организаторы проведут фестиваль в формате трёхдневного палаточного лагеря.
Мероприятие ставит целью формирование новых традиций семейных путешествий, укрепление семейных ценностей и развитие молодёжных патриотических поездок. Организаторы предусмотрели два формата участия.
Гости смогут посетить площадку в течение одного дня, 11 июля, или остаться на несколько дней с 10 по 12 июля. В последнем случае участники самостоятельно организуют палатки и питание. Для регистрации нужно заполнить форму на сайте фестиваля.
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