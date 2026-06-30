Жители Подмосковья могут принять участие в создании почтовых марок и открыток
Почта России планирует выпустить марку и авторские открытки к Новому году. Изображения выберут из числа работ участников всероссийского конкурса, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.
Участвовать в конкурсе могут профессиональные художники и дизайнеры, любители, студенты и выпускники творческих вузов в возрасте от 18 лет.
«Для этого нужно выполнить эскиз марки или авторской открытки в любой технике – живопись, графика, коллаж, компьютерная графика. Важное условие: работы, созданные с помощью нейросетей и других приложений без использования авторского мастерства, к участию не допускаются», – рассказали в ведомстве.Участие в конкурсе бесплатное. Подать заявку и выслать электронный вариант конкурсной работы нужно до 19 августа. Итоги объявят 4 сентября.
Положение о конкурсе можно посмотреть по ссылке.