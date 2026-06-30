Жители Подмосковья могут принять участие в создании почтовых марок и открыток

30 июня 2026, 21:52

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Почта России планирует выпустить марку и авторские открытки к Новому году. Изображения выберут из числа работ участников всероссийского конкурса, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.





Участвовать в конкурсе могут профессиональные художники и дизайнеры, любители, студенты и выпускники творческих вузов в возрасте от 18 лет.

«Для этого нужно выполнить эскиз марки или авторской открытки в любой технике – живопись, графика, коллаж, компьютерная графика. Важное условие: работы, созданные с помощью нейросетей и других приложений без использования авторского мастерства, к участию не допускаются», – рассказали в ведомстве.