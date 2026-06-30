Фестиваль современного искусства «Перезагрузка» объявил участников арт-резиденции

30 июня 2026, 20:29

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Зарайске с 7 июля по 7 августа будет проходить второй сезон международной арт-резиденции IV Фестиваля современного искусства «Перезагрузка» – одного из главных подмосковных культурных проектов. Организаторы объявили имена её участников, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





В этом году арт-резиденция впервые получила международный статус. На конкурс поступило 73 заявки от художников из России и других стран. Экспертный совет определил восемь участников.



Ими стали Елена Алексеева (Alpha Vita) из Нижнего Новгорода; Даниил Архипенко, Анна Слобожанина и ЛУНА ПОПП из Санкт-Петербурга; Лена Ашраф, представляющая Каир и Москву; Михаил Большаков (Миша) из Зарайска; Дилдора Сапашова из Ташкента и Маша Ястребова из Москвы.



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Художники представляют разные поколения, школы и культурные контексты. В Зарайске их практики впервые встретятся в рамках общего исследования темы фестиваля «Русский Восток: сквозь время и шелка». В течение месяца восемь художников будут жить и работать в городе, исследуя его архитектуру, историю, локальную память и культурные связи. Итогом станет выставочный проект, который будет представлен в рамках фестиваля с 8 августа по 13 сентября.

«Когда мы начали работать с заявками, я не ожидала увидеть такой уровень и количество. Каждую мы внимательно изучали, выбор оказался невероятно сложным. Хочется верить, что в следующих сезонах получится расширить программу и дать возможность стать частью резиденции в Зарайске ещё большему числу талантливых авторов», – отметила куратор фестиваля Татьяна Гетман.