В московских аэропортах из-за снегопада задержали и отменили более 70 рейсов

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Более 70 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло аэропортов столичного региона.
Так, согласно данным на 02:18 по московскому времени в аэропорту Шереметьево задержаны 34 рейса. В Домодедове задержаны 17 рейсов, еще 3 отменены. В столичном аэропорту Внуково задержаны 13 рейсов задерживаются, а в Жуковском — 6.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в воскресенье выпало максимальное для даты 3 декабря количество осадков за последние 145 лет наблюдений. Сугробы выросли до 28 см. Такой снежный покров в столице наблюдался последний раз в 1952 году.
Московский регион атаковал мощный циклон Оливер. По данным центра ФОБОС, это редкий тропический атмосферный вихрь, который зародился над Лигурией в Италии. Со второй половины воскресенья и до утра понедельника выпадет около трети от всей нормы за месяц.
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Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в воскресенье выпало максимальное для даты 3 декабря количество осадков за последние 145 лет наблюдений. Сугробы выросли до 28 см. Такой снежный покров в столице наблюдался последний раз в 1952 году.
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Артем Путинцев