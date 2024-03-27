В Московской области 1 апреля стартует экологическая акция «Сдай старые шины»

Фото: Istockphoto / zozzzzo
Акция «Сдай старые шины» стартует в Подмосковье 1 апреля, когда автомобилисты начинают менять зимние шины на летние. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области, которое проводит акцию.
«Цель ежегодной акции – минимизировать захоронения в землю полезных фракций. Мы проводим экологическое мероприятие с 1 апреля по 15 мая, и впервые наши региональные переработчики попросили продлить его на две недели. Ранее оно проходило в течение месяца», – сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.Чтобы принять участие в акции, нужно привезти старые шины или зимнюю резину и сделать фотографию на фоне плаката «Мегабака». Далее необходимо разместить фото в своих соцсетях с хештегом #сдалшинынаМегабак, откуда их заберут на рассмотрение жюри.
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Спонсоры акции – два завода-переработчика ненужной резины. За первое место предусмотрен сертификат на покупку шин или других изделий на 20 тыс. рублей, Серебряные призёры получат 15 тыс., бронзовые – по 10 тыс. рублей.
«Так как у нас две компании-партнёра, будет два первых места, два вторых и два третьих. И, конечно, как всегда, будет вручён специальный приз», – отметила председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами Лилия Белова.Узнать, где расположены площадки «Мегабака» в Подмосковье можно на сайте акции. Там же содержится подробная информация о её проведении.
Читайте также:
Жители Каширы стали победителями акции «Сдай старые шины на Мегабак»
В России впервые начал действовать запрет на летние шины зимой
Водителям объяснили, как выбрать правильные зимние шины
Лора Луганская