В Московской области разработана цифровая платформа для обсуджения технических проектов

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В Подмосковье, в рамках проекта «Цифровая экономика», была создана платформа «Я — эксперт». Сервис предназначен для организации научно-технических советов (НТС), в которых участвуют как сотрудники различных ведомств, так и жители региона, сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«На платформе «Я — эксперт» создан общий регламент работы с проектами, который упрощает организацию заседаний. Кроме того, единый архив материалов по 50 завершенным ранее проектам и научно-техническим советам позволяет сохранить и передать ценные знания и опыт. Уже сейчас платформа объединяет 130 экспертов», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.Научно-технические советы дают возможность оценить эффективность проектов в различных областях, таких как строительство, благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство и дорожное движение. Также они проверяют соответствие этих проектов современным требованиям и стандартам и нуждам населения.
В результате обсуждений выявляются как положительные, так и отрицательные стороны проектов, после чего формулируются рекомендации по их улучшению. На платформе «Я — Эксперт» пользователи могут ознакомиться с материалами технических проектов и завершённых инициатив, просмотреть календарь заседаний и реестр экспертов.
Сотрудники подмосковных ведомств могут загружать проекты на платформу и организовывать заседания, а любой желающий может стать экспертом и участвовать в обсуждении инициатив, подав онлайн-заявку.
«Это цифровое решение открывает новые возможности для совместной работы сотрудников ведомств и жителей Подмосковья. Такой формат заседаний помогает наладить конструктивный диалог между всеми заинтересованными сторонами и делает процессы прозрачными. С момента запуска платформы в феврале 2024 года получено уже 420 заключений экспертов», – добавила Куртяник.«Я — Эксперт» была осуществлена ИТ-компанией «Максимум», которая является подведомственным учреждением Мингосуправления Московской области. 18+
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