На сайте Ногинского регоператора заработала оплата услуги по обращению с ТКО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
На сайте регионального оператора Ногинского кластера теперь доступна оплата «Услуги по обращению с ТКО» с помощью эквайринга. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Для корректной идентификации платежа нужно указать номер лицевого счёта, который можно найти в верхней части квитанции от расчётно-кассового центра. Пример квитанции можно посмотреть в разделе «Раскрытие информации» на сайте.
Как пояснили в Минчистоты, такой вид оплаты доступен на сайте Московской области. Однако со временем им смогут воспользоваться жители всех территорий, которые обслуживает компания.
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«Преимущества такого вида оплаты – отсутствие комиссии; универсальность и безопасность способа расчёта, а также гарантия конфиденциальность данных плательщика», – пояснили в пресс-службе.
Как пояснили в Минчистоты, такой вид оплаты доступен на сайте Московской области. Однако со временем им смогут воспользоваться жители всех территорий, которые обслуживает компания.
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Лора Луганская