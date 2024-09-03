На сайте Ногинского регоператора заработала оплата услуги по обращению с ТКО

Мероприятие прошло в День солидарности в борьбе с терроризмом. Вместе с другими жителями города, росгвардейцы зажгли свечи и почтили память погибших минутой молчания, после чего все присутствующие отпустили в небо белые шары, которые стали символом скорби и надежды.

Акция «Вместе против террора» уже стала традиционной и ежегодно в этот день тысячи людей по всей стране собираются, чтобы отдают дань памяти жертвам террористических актов.