В Сбербанке назвали две самые актуальные и опасные схемы мошенников

На шесть баллов из десяти возможных оценивается загруженность дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 3 сентября, основные сложности с проездом отмечаются при движении по направлению к столице на четырёх федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.