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В Сбербанке назвали две самые актуальные и опасные схемы мошенников

03 сентября 2024, 10:07
Фото: istockphoto/artoleshko

Фото: istockphoto/artoleshko

Самыми опасными и наиболее часто используемыми мошенническими схемами являются звонки по телефону или через мессенджеры от имени якобы сотрудников Центробанка или правоохранительных органов. А вот далее аферистами используются два основных сценария.


Об этом в разговоре с РИА Новости на полях Дальневосточного экономического форума рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, мошенники убеждают собеседника, что его счета и сбережения подвергаются угрозе. Затем они запрашивают данные карты, пароли, информацию из СМС, чтобы затем похитить деньги.

При втором варианте аферисты убеждают людей самостоятельно переводить средства на якобы безопасные счета по реквизитам, которые сами отправляют. В этом случае они подчёркивают, что не запрашивают никаких конфиденциальных данных, тем самым вызывая дополнительное доверие жертвы.

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#жертвы
#сбербанк
Загруженность дорог Подмосковья утром 3 сентября достигла шести баллов
03 сентября 2024, 10:03

На шесть баллов из десяти возможных оценивается загруженность дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 3 сентября, основные сложности с проездом отмечаются при движении по направлению к столице на четырёх федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Заторы при проезде в сторону Москвы фиксируются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон», М-2 «Крым» и трассе А-105, соединяющей аэропорт Домодедово со столицей, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Ленинградское, Калужское, Киевское, Волоколамское, Носовихинское, Каширское, Варшавское, Пятницкое, Дмитровское, Минское, Ярославское, Боровское, Щёлковское и Рязанское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром зафиксирован миллион автомобилей, что совпадает со средним значением прошлого месяца.

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#московская область
#подмосковье
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На подмосковных площадках «Мегабак» собрали 300 кг батареек
03 сентября 2024, 09:46

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Около 300 килограммов использованных батареек собрали на подмосковных площадках «Мегабак» для вторичной переработки с начала года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В министерстве подчеркнули, что батарейки относятся ко второму классу опасных отходов, просто выбрасывать их в мусор нельзя.
«При этом даже таким отходам можно подарить вторую жизнь. К примеру, из 100 батареек можно сделать 100 карандашей, один столовый набор из вилки и ложки или килограмм удобрений», — отмечается в сообщении.
Жителям Подмосковья также напомнили, что в регионе сдать батарейки на вторсырьё можно не только на площадках «Мегабак», но и в сетевых супермаркетах «Перекрёсток» и «ВкусВилл».

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#минчистоты
#вторсырьё
#мегабак
#московская область
#подмосковье
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NYT: Глобальное потепление приведёт к массовому обрушению мостов в США
03 сентября 2024, 09:06

Фото: istockphoto/Ultima_Gaina

Соединённым Штатам в недалёком будущем грозит массовое обрушение мостов. Причина этого заключается в значительном потеплении климата.
Об этом пишет газета The New York Times. Авторы публикации указывают, что экстремальная жара и участившиеся наводнения в последние годы, связанные с изменениями климатических условий, способствуют быстрому износу материалов, из которых сделаны мостовые сооружения. Результатом этого стала пока малозаметная, но постоянно растущая угроза безопасному перемещению людей и товаров по стране.

Специалисты указывают, что износ мостов уже сейчас оказывает влияние на стоимость перевозок и логистические цепочки в США. Как рассказал изданию профессор университета Колорадо в Боулдере Пол Чиновски, американские мосты и материалы, из которых они сделаны, не рассчитаны на аномальную жару, с которой приходится сталкиваться в последние годы. Резкие изменения температур заставляют мостовые конструкции постоянно сжиматься и расширяться, приводя к их износу и разрушению.

Эксперты предполагают, что в ближайшие десятилетия закрытия мостов из-за их износа станет массовым явлением по всей стране, заключают авторы материала.

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#глобальное потепление
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В редакции КоАП пропишут наказания за нарушения правил перевозки ручной клади
03 сентября 2024, 08:50

Фото: istockphoto/Ralf Geithe

В новой редакции Кодекса об административных правонарушениях будут установлены санкции за нарушения авиакомпаниями правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа. Соответствующая статья будет добавлена в свод законов. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее сенатор Айрат Гибатдинов обратился в Минтранс и Генпрокуратуру с просьбой проверить ситуацию с 89-летней пенсионеркой, которой отказали в посадке на самолет из-за трости, которую она хотела взять с собой в качестве ручной клади без дополнительной платы.

В ответе на обращение говорится, что проект КоАП был дополнен новой статьей «Нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов на воздушном транспорте».

Гибатдинов отметил, что введение компаниями-перевозчиками спорных ограничений по провозу ручной клади часто становится предметом дискуссий в обществе. По его словам, это происходит из-за того, что в настоящее время в законодательстве РФ не предусматривается ответственность перевозчика за нарушения прав пассажиров.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России вступил в силу закон, запрещающий высадку инвалидов I группы из общественного транспорта по причине безбилетного проезда. Водители, нарушившие это требование, подлежат штрафу.

До этого депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили в правительство РФ проект о повышении пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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Восточный экономический форум открылся на площадке ДВФУ во Владивостоке
03 сентября 2024, 07:09

Фото: istockphoto/saiko3p

Восточный экономический форум открылся на площадке ДВФУ во Владивостоке. Об этом информирует РИА Новости.
Во Владивостоке на острове Русский проходит Восточный экономический форум. Он продлится с 3 по 6 сентября. Генеральным информационным партнером форума является агентство РИА Новости.

В первый день форума, помимо прочего, пройдет второй международный форум «День сокола». Деловые мероприятия начнутся в 10:00 по местному времени (3:00 по московскому времени).

На площадке уже работают стенды различных министерств и ведомств, включая Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Роспотребнадзор, Генеральную прокуратуру, Министерство промышленности и торговли, Федеральную службу по труду и занятости, Министерство науки и высшего образования. Также представлена экспозиция МЧС.

Кроме того, на площадке работают стенды крупных корпораций, таких как ВЭБ.РФ, Русгидро, Сбербанк, Роснефть. Для гостей форума будет работать ресторан «Рыбный дом» Росрыболовства. В отдельном павильоне представлен официальный автомобиль форума — автомобиль китайского бренда HONGQI.

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#сбербанк
#мероприятия
#политолог
#рф
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Фаддеев день 3 сентября: Что нужно делать для привлечения благополучия и как найти суженого
Верующие отметят праздник в честь святого Фаддея 3 сентября
03 сентября 2024, 00:00

Фото: Istockphoto/ galitskaya

3 сентября православные христиане отмечают День памяти апостола Фаддея, одного из 70 учеников Христа. После воскрешения Иисуса, Фаддей проповедовал в Сирии и Месопотамии. Также святой основал два храма в Эссе и Бейруте. В народе праздник именовали «Фаддеев день».
В материале «Радио 1» расскажем, какие есть приметы и запреты на 3 сентября, что можно и нельзя делать в Фаддеев день.

Фаддеев день: История праздника

Фаддей обратил в христианство князя Авграйя, которого святой излечил от тяжелой проказы благодаря своим проповедям. Авгай хотел наградить чудотворца, но тот отказался принимать дары и отправился проповедовать по миру. Жизненный путь святого закончился в Бейруте, где он основал церковь. Апостол Фаддей также считается покровителем семей, что делает этот день особенно значимым.

Традиции на Фаддеев день

3 сентября – это время для духовного очищения. В этот день принято молиться и вспоминать своих близких, особенно тех, кто ушел из жизни. Можно просить апостола Фаддея о защите и помощи в семейных делах. Рекомендуется проводить больше времени с семьей.

Также в этот день созревал последний урожай яблок, поэтому крестьяне спешили собрать все плоды до полудня. Яблоки должны были успеть остыть, чтобы на следующий день их можно было спрятать в темное место. По народному поверью, 3 сентября считался лучшим днем, чтобы начать сеять в огороде щавель.

Фото: Istockphoto/ Natalia Rusanova

Приметы на Фаддеев день

На 3 сентября существует множество примет, связанных с погодой и природой. Например, если в этот день идет дождь, то осень будет теплой. Если же солнце светит ярко, то зима ожидается холодной и снежной. Также в народе говорят, что если на Фаддея много рябины, то зима будет суровой. Пожелтевшие на Фаддея верхушки берез говорили о том, что осень будет ранняя. Если листья наоборот, пожелтели снизу, то холода наступят нескоро.

Что можно делать на день Фаддея

  • 3 сентября девушкам рекомендовалось ходить с распущенными волосами, по приданию, это обеспечивало длинную и густую шевелюру в будущем.
  • Незамужним девам советовали проводить больше времени у окна, где мимо должен пройти будущий суженный.
  • Этот день также считался удачным для путешествий.
  • А чтобы защитить свой дом от напасти, привлечь удачу и благополучие, считалось полезным посыпать углы яичной скорлупой.
  • Можно было квасить капусту – люди верили, что в этот день она приобретала целебные свойства.
Фото: Istockphoto/ Liudmila Chernetska

Чего на Фадеев день делать нельзя

  • Не стоит слушать чужих советов.
  • Нельзя отпускать детей гулять в одиночку.
  • Чтобы не было сглаза, нельзя смотреть в карие или темные глаза.
  • Нельзя готовить блюда из яблок – по приданию это может привести к разладу в семье.
  • Нельзя ходить в гости и принимать гостей не из числа родственников. Считается, что это привлечет конфликты с людьми.
  • Нельзя расстраиваться и огорчать других, так как негативные мысли привлекут несчастье.
День памяти апостола Фаддея – это не только религиозный праздник, но и возможность для задуматься о своих поступках, укрепить семейные связи и обратиться к апостолу за помощью. Приметы и обычаи, связанные с этим днем, помогают сохранить традиции и передать их следующим поколениям.

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Клименко: История Telegram не заканчивается на Дурове
Клименко: Telegram продолжит работать даже в случае ареста Дурова
02 сентября 2024, 22:58

Фото: istockphoto/Anastasia_Prish

Мессенджер Telegram продолжит работать, даже если французские власти арестуют основателя Павла Дурова. Об этом сообщил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
По данным Клименко, к самому мессенджеру у правоохранительных органов претензий нет и история Telegram не заканчивается на Дурове. Эксперт привел пример с «ВКонтакте», откуда ушел Павел Дуров, что никак не отразилось на работе соцсети. Более того, платформа продолжает активно развиваться.
«Интернетовские компании все, как правило, живут в режиме «а что, если завтра системный администратор заболеет? а что, если завтра главный программист, прости господи, умрет?». Все что угодно бывает в этой жизни, поэтому всегда есть какие-то копии, всегда есть какие-то наработки», – сказал Клименко в интервью АиФ.

Также эксперт добавил, что Telegram максимум будет спокойнее развиваться в случае ареста владельца.

Ранее Французская прокуратура сообщила, что расследование по делу Дурова может продолжаться несколько месяцев. После чего следствие либо завершится, либо дело передадут в уголовный суд. Сейчас по имеющимся обвинениям бизнесмену грозит до 10 лет колонии.

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#telegram
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Депутат Даванков призвал повысить цену патента для мигрантов
02 сентября 2024, 22:26

Фото: iStock/Anze Furlan / psgtproductions

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков заявил о необходимости повышения стоимости патента для мигрантов в 2,5 раза до 250 тыс. рублей в год.
«Сейчас мигранты платят восемь тысяч в месяц и занимаются непонятно чем. Деньги от повышения патента должны пойти не в общий городской бюджет, а в конкретные районы, где больше всего мигрантов: Чертаново, Новопеределкино, Марьино. Тогда там станет безопаснее», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Даванков.

Ранее председатель Комиссии ОП РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зори объяснил, почему трудовые запреты для мигрантов требуют осторожности для исключения рисков.

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#рф
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На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения
Автоматика снова отключила высоковольтную линию на Запорожской АЭС
02 сентября 2024, 22:02

Фото: iStock/AB Photography

На Запорожской АЭС автоматика отключила высоковольтную линию энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная -1». Об этом сообщает вечером 2 сентября официальный телеграм-канал ЗАЭС.
«Собственные нужды АЭС запитали от линии 750кВ «Днепровская», – сообщают представители электростанции.

Сейчас на Запорожской АЭС все блоки находятся в состоянии «холодный останов». На станции заверили, что оборудование обслуживается по всем регламентам и строго контролируется радиационная безопасность.
«Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений», – уточнили на ЗАЭС.

Аналогичное отключение линии «Ферросплавная-1» уже происходило на Запорожской АЭС утром 23 августа. Тогда электростанцию так же запитали «Днепровской» линии.

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