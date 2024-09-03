В Сбербанке назвали две самые актуальные и опасные схемы мошенников

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Самыми опасными и наиболее часто используемыми мошенническими схемами являются звонки по телефону или через мессенджеры от имени якобы сотрудников Центробанка или правоохранительных органов. А вот далее аферистами используются два основных сценария.
Об этом в разговоре с РИА Новости на полях Дальневосточного экономического форума рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, мошенники убеждают собеседника, что его счета и сбережения подвергаются угрозе. Затем они запрашивают данные карты, пароли, информацию из СМС, чтобы затем похитить деньги.
При втором варианте аферисты убеждают людей самостоятельно переводить средства на якобы безопасные счета по реквизитам, которые сами отправляют. В этом случае они подчёркивают, что не запрашивают никаких конфиденциальных данных, тем самым вызывая дополнительное доверие жертвы.
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