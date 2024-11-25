В Московской области было проведено более 280 тысяч цифровых проверок объектов культуры

Фото: istockphoto / Userba011d64_201
В 2020 году в Московской области был запущен проект по мониторингу объектов культурного наследия с использованием приложения «Проверки Подмосковья». С тех пор провели более 280 тысяч проверок, из которых около 66 тысяч приходится на текущий год, сообщает Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«В Подмосковье практика дистанционных проверок через мобильное приложение применяется в различных сферах деятельности, включая культуру. Этот формат позволяет значительно сократить временные и ресурсные затраты, одновременно повышая прозрачность и оперативность контрольных мероприятий», — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.С помощью приложения «Проверки Подмосковья» около 1,6 тысячи специалистов контролируют состояние библиотек, театров, музеев, образовательных учреждений и досуговых центров в Московской области, включая прилегающие территории. Более 2,5 тысячи объектов культуры находятся под цифровым наблюдением.
Еженедельно в приложении проводится проверка состояния входных групп, пандусов, ограждений и чистоты территории с использованием специального чек-листа. Сначала искусственный интеллект анализирует полученные данные на соответствие стандартам, а затем результаты передаются модераторам — сотрудникам Министерства культуры и туризма Московской области. Если они обнаруживают нарушения, они возвращают задание исполнителю для доработки.
Читайте также:
Специалисты Мосавтодора отремонтировали 12 светофоров на дорогах Подмосковья
Голосовой помощник МФЦ Подмосковья обработал миллион звонков с начала года
Онлайн-консультации по соцзащите уже получили более 15 тыс. жителей Подмосковья
Дайана Хусинова