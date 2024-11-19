Голосовой помощник МФЦ Подмосковья обработал миллион звонков с начала года

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С начала года виртуальный помощник контакт-центра МФЦ Московской области принял один миллион звонков, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Теперь жители региона могут круглосуточно и без ожидания на линии получать ответы на свои вопросы. Отмечу, что робот Галина не только принимает звонки, но и совершает исходящие вызовы и сообщает жителям о готовности документов», — сообщила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.Наиболее популярные темы обращений в контакт-центр МФЦ в 2024 году:
- проверка статуса заявления (165 тысяч звонков);
- запись в МФЦ (44 тысячи);
- вопросы социальной сферы — оформление субсидий, выплат и пособий (30 тысяч);
- регистрация права собственности (24 тысячи);
- оформление общегражданских паспортов (23 тысячи).
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