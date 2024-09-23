В Волоколамске капитально отремонтируют общежитие колледжа

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Здание общежития Красногорского колледжа, расположенное в Новосолдатском переулке в Волоколамске, планируют капитально отремонтировать, подряд выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и провести капитальный ремонт здания общей площадью более 2,7 тыс. квадратных метров, а также поставить туда всё оборудование, необходимое для дальнейшей эксплуатации объекта», — говорится в сообщении.Завершить работы должны в 2025 году.
Начальная цена лота составляет 302 миллиона 51 тысячу 210 рублей, заявки принимаются до 11 октября.
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